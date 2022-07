वसई : वसई पूर्वेच्या वाघरळपाडा (Vasai East Wagharalpada) येथील एका चाळीतील घरावर सकाळी दरड कोसळल्याने (Pain collapse in Vasai) दोन जण ढिगार्‍याखाली अडकले होते. ही दुर्घटना बुधवारी सकाळी घडली आहे.या घरात अमित सिंग (४५) पत्नी आणि २ मुलांसह राहत होते. बुधवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास पावसामुळे चाळीवर दरड कोसळली. स्थानिकांच्या मदतीने वंदना सिंग (४०) आणि ओमसिंग (१२) यांना बाहेर काढण्यात आले. अद्यापही अमित सिंग आणि त्यांची रोशनी सिंग (१६) हे ढिगाराखाली अडकले (Father And Daughter Under The Pile) आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी बचाव कार्य सुरू असल्याची माहिती वसई विरार अग्निशमन दलाचे अगल प्रमुख दिलीप पालव यांनी दिली आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे जवान (NDRF) ची तुकडी दाखल झाले असून बचाव कार्य सुरू आहे.

