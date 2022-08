मुंबई - औरंगजेब बादशहाचा इतिहास चुकीच्या पध्दतीने दाखवला जातो आहे. तो वाईट नव्हता, अशी मुक्ताफळे सपाचे नेते अबू आझमी यांनी उधळली. शिंदे गटाकडून याला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. औरंगजेब बादशहाला वाईटच नव्हे, तर क्रूर होता, अशी टीका दीपक केसरकर यांनी केली आहे.

या 3 जिल्ह्यांची नावे बदलल्याने नोकरी मिळणार नाही - औरंगजेब बादशहा वाईट राजा नव्हते. त्यांचा चुकीचा इतिहास दाखवला जात आहे. औरंगजेब यांचा खरा इतिहास दाखवला, तर हिंदू नाराज होणार नाहीत. अनेक लोकांची नावे औरंगजेब आहेत. औरंगाबादमध्ये देखील औरंगजेब अशी नावे आहेत. 36 जिल्ह्यांत 3 नावे उस्मानाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद अशी मुस्लिम आहेत. या 3 जिल्ह्यांची नावे बदलल्याने कोणाला नोकरी मिळणार नाही, महागाई कमी होत नाही. जिल्ह्यांची नावे बदलून तरुणांना नोकरी मिळत असेल, तर नाव बदलल्याचे स्वागत करेन, असे वादग्रस्त विधान सपाचे नेते अबू आझमी यांनी केले आहे.

अबू आझमी यांच्यावर ही टीका - औरंगजेब बादशहा असला, तरी तो क्रूर होता. इतर धर्मियांचा त्याने कधीही सन्मान केला नाही. संभाजी राजांची क्रूरतेने हत्या केली. ते मराठ्यांचे राजे होते. आंध्र प्रदेशपासून दिल्लीपर्यंत मराठ्यांचे राज्य होते. पानिपतच्या युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाला. अन्यथा संपूर्ण देशात सरदारांचे राज्य केले असते, हे ऐतिहासिक सत्य आहे. मराठ्यांना संपवण्यासाठीच औरंगजेब आला होता, असे दीपक केसरकर यांनी सांगत अबू आझमी यांच्यावर ही टीका केली आहे.

औरंगजेब वाईट नव्हता- अबू आझमी - औरंगाबाद शहराच्या राजे संभाजीनगर नामांतरानंतर ( Rename the city of Aurangabad to Raje Sambhajinagar ) राज्यात वादंग निर्माण झाला आहे. सपाचे आमदार अबू आझमी (SP MLA Abu Azmi ) यांनीही मुक्ताफळे उधळली असून औरंगजेब वाईट नव्हता ( Aurangzeb was not bad ). त्यांचा चुकीच्या पद्धतीने इतिहास दाखवला जातो आहे. खरा इतिहास दाखवला तर हिंदूही नाराज होणार नाहीत, असे वादग्रस्त विधान ( controversial statement of Abu Azmi ) केले आहे. राज्यात वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

तर हिंदू नाराज होणार नाहीत - भाजप आमदार नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत हिंदूंवरील हल्ले खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा दिला. यावर अबू आझमी यांनी देशात हिंदूंवर हल्ला होत आहे तसेच, मुस्लिम बांधवांवर देखील हल्ले होत आहेत. नितेश राणे यांनी धर्माच्या नावावर मंदिर-मस्जिद यावर भाडकवण्याचे काम करू नये, असे आझमी यांनी बजावले. औरंगजेब बादशहा वाईट राजा नव्हते. त्यांचा चुकीचा इतिहास दाखवला जातोय. औरंगजेब यांचा खरा इतिहास दाखवला तर हिंदू नाराज होणार नाहीत. अनेक लोकांची नावे औरंगजेब आहेत. औरंगाबाद मध्येही औरंगजेब अशी नावे आहेत. 36 जिल्ह्यांतील तीन जिल्ह्याची नावे उस्मानाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद असल्याचे आझमी म्हणाले.

