मुंबई - २७ जुलै २०२२ अखेर वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना जाग आली आहे. युद्धपातळीवर केंद्रीय पद्धतीने निवासी डॉक्टरांच्या १ हजार ५० नियुक्त्या ( Recruitment of resident doctors ) करण्याचा निर्णय आज आता घेण्यात आला आहे. या निणर्यामुळे केंद्रीय पद्धतीने निवासी डॉक्टरांची भरती ( Recruitment of resident doctors through central system ) प्रक्रिया वेगाने सुरु होईल. तसेच मुंबई महापालिका ( Mumbai Municipality ) स्तरावर ज्या वैद्यकीय अधिकारी, हाऊस ऑफिसर यांच्या देखील नियुक्त्या रखडलेल्या होत्या.

भरती प्रक्रिया गतिमान - निवासी डॉक्टरची भरती प्रक्रिया गतिमान होणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय तसेच संशोधन विभागाचे संचालक डॉ . दिलीप म्हैसकर यांनी ईटीव्ही भारत सोबत बोलताना माहिती दिली आहे. तर, मार्ड निवासी डॉक्टरांच्या वतीने सुमारे २ हजार ३०० डॉक्टरांची गरज असल्याचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत संचालकांचे लेखी आदेश प्राप्त होत नाही. त्यात सर्व मागण्यांची पूर्तता होत नाही; तोपयर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही याप्रकारची भूमिका मार्ड अध्य्क्ष प्रवीण ढगे यांनी मांडली आहे.

रुग्णांना सेवा कशी द्यायची? - निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्तीचा प्रश्न ( Appointment of Resident Doctor ) लवकर सुटेल? मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात दरवर्षी प्रमाणे निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्त्या प्रलंबित आहे. ह्या सर्व सरकारी रुग्णालयावर लाखो रुग्णांचा ताण येतो. परिणामी लाखो रुग्णांना सेवा देण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निवासी डॉक्टर, बंधपत्रित डॉक्टरांची भरती न केल्याने हा प्रश्न आता चिघळण्याच्या वाटेवर आल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण संचलनालय आणि संशोधन यांच्याकडून दरवर्षीप्रमाणे केंद्रीय पद्धतीने नियुक्त्या अद्याप केल्याच नाहीत. मात्र, लाखो रुग्णांचा ताण पाहून मुंबई महा[पालिका रुग्णांच्या सेवेसाठी स्वतः डॉक्टरांची भरती करते. त्याला देखील वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडून स्थगिती दिल्याने रुग्णांना सेवा द्यायची तर कशी? हि गंभीर समस्या निवासी डॉक्टरांपुढे उभी आहे.

केंद्रीय पद्धतीने भरती - डॉक्टरांच्या न्याय मागण्यांकडे महाराष्ट्र शासनाने दुर्लक्ष केल्याने संपाचा मार्ग नाईलाजाने पत्करावा लागल्याचे दिसत आहे. आज महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय व संशोधन विभागाचे संचालक यांनी संपाच्या इशाऱ्या नंतर बैठकांचे सत्र लावून अखेर निर्णय जाहीर केला. त्यात त्यांनी नमूद केले कि, कोरोनामुळे अनेक अडचणी आमच्या समोर उभ्या होत्या. किती विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत . त्यांचा देखील आढावा आम्ही घेत आहोत. मात्र, आज आत्ता १ हजार ५० निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्त्या ज्या रखडल्या होत्या त्या तात्काळ भरण्यासंदर्भात निर्णय घेला आहे. तसेच ह्या नियुक्त्या केंद्रीय पद्धतीनेच भरल्या जातील असेही त्यांनी ईटीव्ही भारत सोबत बोलताना माहिती दिली .

हेही वाचा - Sushma Andhare joins Shiv Sena : सुषमा अंधारे यांचा शिवसेनेत प्रवेश; उपनेतेपदी नियुक्ती

२ हजार ३०० निवासी डॉक्टरांची गरज- मुंबईतील रुग्णालयात लाखो रुग्णांसाठी २ हजार ३०० निवासी डॉक्टरांची गरज आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय आणि संशोधन यांच्याकडून दरवर्षीप्रमाणे केंद्रीय पद्धतीने मुंबई मधील केईएम ,सायन, नायर, शताब्दी यासारख्या मोठ्या रुग्णालयात बंधपत्रीत वैद्यकीय डॉक्टर उमेदवारांची नियुक्ती अद्यापही केलेली नाही. २ हजार ३०० डॉक्टरांच्या या नियुक्त्या न केल्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व मोठ्या रुग्णालयांवर रुग्णांचा मोठा ताण सहन करावा लागतो आहे. रुग्णांच्या तुलनेमध्ये डॉक्टरांची नियुक्ती फारच कमी आहे.

ऑगस्टपासून संपाचा इशारा - डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, वार्षिक सायन, केएम सारख्या रुग्णालयात ५० लाख रुग्ण येतात . पंधरा ते वीस हजार शस्त्रक्रिया होतात. रुग्णांच्या या अलोट गर्दीपुढे कमी संख्येने असलेल्या डॉक्टरांवर प्रचंड ताण येतो आहे. यामुळेच डॉक्टरांना त्यांना इच्छा असूनही पुरेपूर सेवा देण्यामध्ये अडथळा निर्माण होतोय. या समस्येवर उपाययोजना म्हणून मुंबईमधील निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्डच्या वतीने येत्या एक ऑगस्टपासून संपाचा इशारा महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आला आहे. लेखी आदेश तिन्ही मागण्या बाबत प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत मागे हटण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे मार्ड या संघटनेचे म्हणणे आहे. २ हजार ३०० बंधपत्रित निवासी डॉक्टरांची गरज असताना १ हजार ५० नियुक्त्या करणार? मुंबईच्या रुग्णालयातील लाखो रुग्णाना उपचार कसा मिळणार? राज्यात वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाने आणि संशोधन विभाग यांच्या वतीने केंद्रीय पद्धतीने बंधपत्रित उमेदवारांची नियुक्ती केली जाते. ही नियुक्ती दरवर्षी केली गेली पाहिजे. अन्यथा डॉक्टरांच्या रिकाम्या जागा तशाच राहतात. त्यामुळे मुंबईमधील सरकारी रुग्णालयांवर प्रचंड ताण येतो.

२ हजार १५० डॉक्टरांच्या नियुक्त्या बाकी- मार्ड डॉक्टरांच्याच अध्यक्षांच्या दाव्यानुसार , ''ज्यांना वैद्यकीय शिक्षण संचलनालय यांनी बंधपत्रित डॉक्टर उमेदवारांना नियुक्ती न दिल्याने सुमारे २ हजार ३०० मधून शासनाने आता १ हजार ५० नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतलाय. अद्यापही २ हजार १५० इतक्या उमेदवारांना घरीच बसून राहावे लागणार आहे. हे डॉक्टर्स सेवेसाठी सज्ज आहेत. ते महाराष्ट्र शासनाकडून नियुक्ती कधी येईल याची वाट पाहत आहेत. याचा परिणाम मुंबईतील सरकारी रुग्णालयात लाखो रुग्ण उपचाराविना परत जाता आहेत. मात्र, निवासी डॉक्टरांना घरी बसून राहावं लागत आहे, जरी १ हजार ५० डॉक्टरांच्या नियुक्त्या झाल्या तरीही २ हजार १५० डॉक्टरांच्या नियुक्त्या बाकी राहतील. त्यामुळे त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाराष्ट्र शासन आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय आणि संशोधन विभागची आहे; असं मार्ड संघानेचे अध्यक्ष प्रवीण ढगे यांचं म्हणणं आहे.

डॉक्टर्स सेवेसाठी तत्पर आहेत - रुग्णांच्या संख्येकडे पाहता निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्त्या गरजेच्या असल्याचे महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेन्शियल डॉक्टर्स (मार्ड) या मुंबईत स्थित निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेचे म्हणणं आहे. सध्या बंधपत्रित डॉक्टर उमेदवारांच्या नियुक्ती न केल्यामुळे केवळ दोन बॅचचे उत्तीर्ण झालेले डॉक्टर आहेत. तेच या सरकारी रुग्णालयांमध्ये कार्यरत आहेत. १ हजार ५० नियुक्त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. दिवसा, रात्री देखील रुग्ण येथे दाखल होतात. तेवढ्या अल्प संख्येने असेलेल्या डॉक्टरांच्या भरवशावर लाखो रुग्णांना सेवा देणे हे अशक्यप्राय बाब आहे. जर पुरेशी झोप नसेल, आराम नसेल, तर समोरील रुग्णाला शस्त्रक्रिया आम्ही करावी कशी? रुग्णाचा जीव तर वाचवलाच पाहिजे . काही कमी जास्त झाले तर, कोण जबाबदारी घेणार आहे. त्यामुळे केवळ या डॉक्टरांच्या दोन बॅचच्या निवासी डॉक्टरांवर जो कामाचा ताण येतो तो तात्काळ दूर करणे हि वैद्यकीय शिक्षण संचलनालय आणि संशोधन विभागची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच १ हजार ५० डॉक्टरांच्या नियुक्त्या पुरेशा नाहीत; सुमारे २ हजार ३०० निवासी डॉक्टरांच्या नियुक्त्या मुंबईतील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर तसेच होऊस ऑफिसर यांच्यावरील नियुक्तीचे निर्बंध त्वरित काढावे तसेच पदव्युत्तर पदवी बंधपत्रित उमेदवारांची संख्या वाढवावी. त्या शिवाय मागे हटणार नसल्याची भूमिका मार्डची आहे.

