मुंबई गँग्स ऑफ वासेपूरचा लेखक आणि अभिनेता झीशान कादरी Zeeshan Qadri defrauded Crime Patrol producer Shalini Chaudhari पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे. मुंबईतील मालाड पोलिस स्टेशनमध्ये Malad Police station Mumbai कलम ४२०-४०६ अंतर्गत झीशानविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल financial fraud case against Zeeshan Qadri करण्यात आला आहे. फिल्म फायनान्सर शालिनी चौधरी Crime Patrol producer Shalini Chaudhary cheated of lakhs rupees यांनी झीशानवर २६ लाखांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप Zeeshan Qadri accused of embezzling 26 lakhs केला आहे. शालिनीने झीशानवर तिची कार विकल्याचा आरोपही accused Zeeshan Qadri sold Shaline Chaudhary Car केला आहे. शालिनीने त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता झीशानने तिला धमकी दिली. Zeeshan Qadri threated Shalini Chaudhary शालिनी चौधरी आपल्या दोन मुलांसह मुंबईतील मालाड भागात राहत असून २०१७ पासून स्वतःची प्रोडक्शन कंपनी चालवत आहे. शालिनी चौधरी यांनी सोनी टीव्हीसाठी डायल १०० नावाचा क्राईम शो Crime Petrol Producer Shalini Chaudhary तयार केला. Financial Fraud Shalini Chaudhari Mumbai

शालिनी चौधरी, बॉलीवूड एक्टर

असा आहे घटनाक्रम २२ जून २०२१ रोजी जीशान तिच्या घरी पोहोचला. त्यांनी मुलगा समीरला सांगितले की, त्यांना 'एप्रिल' नावाचा कॉमेडी शो तयार करण्याची ऑफर आहे. त्याने शालिनीला या शोमध्ये पार्टनर बनण्याची ऑफर दिली. कारण या शोच्या निर्मितीसाठी त्याच्याकडे पूर्ण पैसे नव्हते. शोबद्दल बोलल्यानंतर झीशान म्हणाला की, त्याला वारवार मीटिंगला जावे लागते पण त्याच्याकडे गाडी नाही. त्याने शालिनीला तिची गाडी प्रवसासाठी मागितली. काही दिवसात गाडी परत करतो असे आश्वासन देऊन आरोपीने शालिनीकडून तिची चारचाकी गाडी घेतली. काही वेळाने तिने झीशानला फोन केला मात्र झीशानने फोन उचलला नाही. शालिनीने त्याला व्हॉट्सॲपवर मेसेज केला. ज्याच्या उत्तरात झीशानने लिहिले की, दीड कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी तो मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे. शालिनीने संध्याकाळी त्याला पुन्हा फोन केला. पुन्हा मिळाले नाही. यानंतर शालिनीने झिशानची पत्नी प्रियांकाला फोन केला. गाडीची चौकशी केली असता तिच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही. व्हॉट्सॲप





१२ लाखात गाडी विकली शालिनीच्या म्हणण्यानुसार, काही वेळाने शालिनीला कळले की झीशानने तिची कार १२ लाख रुपयांना विकली आहे. तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले. यानंतर त्याने झीशानविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याबाबत बोलले. त्यानंतर झीशानने जीवे मारण्याची धमकी दिली. शालिनीने गुन्हा नोंदवण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. पण जीशानच्या प्रभावामुळे ते होऊ शकले नाही. त्यानंतर तिने डीसीपी विशाल ठाकूर यांची भेट घेतली, ज्यांनी तिला झीशानविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात मदत केली.

