मुंबई - मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या बेस्ट सेवेचा अनुभव अनेकांनी घेतला आहे. आज वलयांकित चेहरे असलेल्या अनेकांनी आयुष्यातील सुरुवातीच्या काळात बेस्टच्या बसने (बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम - बेस्ट) ( Brihanmumbai Electricity Supply and Transport (BEST) प्रवास केला आहे. अशाच काही नावाजलेल्या व्यक्तींनी बेस्टने केलेल्या प्रवासाच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. बेस्टच्या 'पुढे चला' ( best digital campaign pudhe chala ) या अभियानांतर्गत क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर आणि अभिनेता अनिल कपूर ( Cricketer Sachin Tendulkar and actor Anil Karpur ) यांनी त्यांचे अनुभव कथन केलेल्या दोन ब्रँड चित्रफिती बेस्टने लाँच केल्या आहेत.

उपक्रमाची महत्त्वाची भूमिका - चित्रपट निर्माते अभिनय देव यांची निर्मिती असलेल्या या चित्रीफितीमध्ये सचिन तेंडुलकर आणि अनिल कपूर हे स्टार्स, त्यांच्या लहानपणापासून त्यांनी बेस्ट बसमधून केलेल्या प्रवासांच्या जुन्या आठवणी कथन करतात. याबाबत सचिन तेंडुलकर, अनिल कपूर, अभिनय देव आणि त्यांची प्रॉडक्शन टीम रमेश देव प्रॉडक्शन्स (आरडीपी) आणि बर्मन यांचे बेस्ट उपक्रमाने आभार मानले आहेत. या सर्वानी उपक्रमासाठी विनामोबदला काम केले आहे. या उपक्रमासाठी काम करणाऱ्या सिरिती या क्रीएटिव्ह एजन्सीने देखील विनामोबदला काम केले आहे. हे अभियान, एनसीएमसी (NCMC) मानकांना अनुकूल डिजिटल तिकीट सोल्यूशच्या अंमलबजावणीतील बेस्टचे तंत्रज्ञान भागीदारीत कार्यान्वित केले आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना बेस्ट उपक्रमाने सेवा दिली त्याप्रमाणे तेंडुलकर आणि कपूर यांच्या आयुष्यात बेस्ट उपक्रमाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.





स्टार्सचे अनुभव चित्रफितीतून - या चित्रफितीमध्ये त्यांच्या अनुभवाचे क्षण पुन्हा जगताना पाहाता येणार आहेत. क्रिकेटच्या सरावासाठी शिवाजी पार्कवर वेळेवर पोहोचण्यासाठी भल्या पहाटे कशी बस पकडत होतो, याविषयीच्या आठवणी सचिन तेंडुलकरने सांगितल्या आहेत. तसेच मुंबईमधील स्टुडिओमध्ये व ऑडिशन्सकरिता जाण्यासाठी आपल्या तेव्हाच्या चेंबुर येथील घरापासून आपण कसे बसने जात होतो, याविषयीच्या आठवणी सांगताना अनिल कपूर यांना या चित्रफितींमध्ये पहाता येणार आहे. दोन्ही स्टार्सनी त्यांच्या खऱ्या आयुष्यातील बस प्रवासाचे स्वतःहून आणि दिलखुलास वर्णन चित्रफितीतून सांगितले आहे.

१० लाखांहून अधिक लाईक्स - गुढीपाडव्याच्या दिवशी या अभियानाचे टीजर्स लाँच करण्यात आले. सोशल मीडियावरती या फिल्मच्या टीजर्सना ६ लाखापेक्षा अधिक व्ह्यूज आणि १० लाखांपेक्षाही अधिक लाईक्स व शेअर्स मिळाले आहेत.





चलो ऍप - १० लाख डाउनलोड - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मार्गदर्शनाखाली 'बेस्ट २०, पुढे चला' हे अभियान २९ डिसेंबर २०२१ रोजी पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते सुरु करण्यात आले. केवळ ३ महिन्यांमध्ये १० लाखांहून अधिक 'बेस्ट चलो अॅप डाऊनलोड होण्यासोबतच या नवीन डिजिटल सेवांना मुंबईकरांकडून उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला आहे.

