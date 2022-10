मुंबई - मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयात चार लाख डॉलर लाच देऊन कंत्राट ( Contract in Ministry of Railways by paying bribe of four lakh dollars ) मिळाल्याचा आरोप केला गेला आहे. यामध्ये ओरॅकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( Oracle Corporation Limited ) या कंपनीने रेल्वे मंत्रालयाच्या उच्च अधिकाऱ्यांना ही लाच ( Bribes to high officials in the Ministry of Railways ) दिल्याचा हा आरोप आहे. यबाबात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मोदी सरकारवर घणाघात केला आहे. 'न खाने दूंगा न खाऊंगा ' म्हणणाऱ्या मोदी शासनाने रेल्वे मंत्रालयातील चार लाख डॉलरच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी त्वरित करावी ;अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे ( NCP Chief Spokesperson Mahesh Tapase) यांनी केली आहे.







मोदी शासनाच्या काळात भ्रष्टाचार - अमेरिका सिक्युरिटी आणि एक्सचेंज आयोगाने ओरॅकल कॉर्पोरेशन या कंपनीवर ठपका ठेवलाय. या कंपनीने भारतातील मोदी शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयात चार लाख डॉलर रुपये देऊन लाच दिली गेली असे या यूएएस सिक्युरिटी अँड एक्सचेंज कमिशनने म्हटले आहे. ओरॅकल कॉर्पोरेशनने भारताच्या रेल्वे मंत्रालयातील उच्च पदाधिकाऱ्यांना 2016 ते 2019 या कालावधीत चार लाख डॉलरची लाज दिल्याचा हा ठपका ठेवला गेलाय. या प्रकरणाची लाज खोरी ही आता उघडकीस आले असली तरी मोदी शासनाच्या काळात हा भ्रष्टाचार झाला. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी मोदी शासनावर हल्लाबोल केला आहे.







रेल्वे मंत्रालयात चार लाख डॉलर देऊन कंत्राट - भारताच्या रेल्वे मंत्रालयात चार लाख डॉलर देऊन कंत्राट मिळवण्यासाठी हे बेकायदा कृत्य म्हणजेच नखाने दूंगा न खाऊंगा या घोषणेला तीलांजली असल्याचं राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते महेश तपासे यांचे म्हणणं आहे . या भ्रष्टाचारामध्ये सामील असलेली बर्जर इंटरनॅशनल कंपनीने ऑगस्ट 2010 मध्येच गोव्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील जल प्रकल्पाच्या बाबतीत एका मंत्राला लाच म्हणून सुमारे एक दशलक्ष डॉलर दिल्याचे देखील कबूल केले गेले आहे. हे प्रकरण घडलं त्यावेळेला गोव्यामध्ये काँग्रेसची सत्ता होती . मात्र जी लुई बर्जर इंटरनॅशनल कंपनी या सगळ्याच्या मागे होती. आता तिच्याद्वारे आसाम सरकार सल्ला घेत असून राज्याचा विकास करीत असल्याचे देखील महेश तपासे यांनी उघड केले.





मोदी शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयात घोटाळा - ई टीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना महेश तपासे यांनी प्रतिक्रिया दिली की,'' 2014 पासून मोदी शासन सत्तेवर आहे भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर देखील भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील देशांमध्ये रान पेटवलं होतं आता इतका मोठा घोटाळा मोदी शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयात मोदी शासनाच्या काळात घडला असल्यामुळे मोदी शासनाला याचा जबाब द्यावाच लागणार असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे.