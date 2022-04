मुंबई - मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आली होती. मात्र, गेल्या काही दिवसात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढली (Corona Cases Hike Again in Mumbai) आहे. रुग्णसंख्या वाढत असली तरी पालिका सज्ज (BMC on Corona Cases) असून सध्या तरी निर्बंध लावण्याची गरज नाही, मात्र रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत राहिल्यास निर्बंधांबाबत विचार करू, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.

रुग्णसंख्या पुन्हा वाढू लागली - जगभरात थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणूचा मुंबईत पहिला रुग्ण मार्च 2020 मध्ये आढळून आला. गेल्या दोन वर्षात मुंबईत कोरोनाच्या तीन लाटा आल्या. या तीनही लाटा आटोक्यात आणण्यात महापालिका आणि राज्य सरकारला यश आले आहे. मुंबईसह राज्यात कोरोनाचा प्रसार कमी झाल्याने निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. निर्बंध शिथिल करताना मास्क ऐच्छिक केले आहे. यामुळे नागरिकांनी मास्क घालणे बंद केले आहे. तसेच कोरोनाच्या नियमांची अंमलबजावणी नागरिकांकडून केली जात नसल्याने कोरोना रुग्णसंख्या पुन्हा वाढू लागली आहे.

पुन्हा रुग्णसंख्या वाढतेय - मुंबईत पहिल्या लाटेत दिवसाला 2800, दुसऱ्या लाटेत 11 हजार तर तिसऱ्या लाटेत 21 हजार रुग्ण एका दिवसात आढळून आले होते. जानेवारीपासून कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत आली. मागील महिन्यात दिवसाला ५० हुन कमी रुग्ण आढळून येत होते. मात्र १३ एप्रिलला ७३, १९ एप्रिलला ८५, २० एप्रिलला ९८, २१ एप्रिलला ९१ रुग्णांची नोंद झाली आहे. रुग्णसंख्या पुन्हा वाढल्याने पालिका अलर्ट झाली आहे.

पुन्हा निर्बंध लावण्याचा विचार करू - मुंबईत रुग्णसंख्या वाढत असली तरी घाबरण्याचे कारण नाही. पॉजिटीव्हीटी रेट कमी आहे. ९८ टक्के रुग्ण आजही लक्षणे नसलेले आहेत. लोकांनी मास्क घालावे याबाबत पुन्हा जनजागृती केली जाईल. पुन्हा मास्क घालण्याचे महत्व पटवून देऊ. गरज पडली तर पुन्हा निर्बंध लावण्याचा विचार करू अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली.

१० लाख ५९ हजार रुग्णांना कोरोना - मुंबईत आतापर्यंत एकूण १० लाख ५९ हजार २१३ रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी १० लाख ३९ हजार १४८ रुग्ण बरे झाले आहेत. तर १९ हजार ५६२ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या ५०३ सक्रिय रुग्ण ( Active Corona Patients ) आहेत. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ९८ टक्के तर रुग्ण दुपटीचा कालावधी १०,७३६ दिवस इतका आहे. मुंबईत एकही इमारत झोपडपट्टी सील नाही. गेल्या आठवडाभरातातील कोरोना वाढीचा दर ०.००६ टक्के इतका आहे. मुंबईत रुग्णालयांमध्ये २५ हजार ९४४ बेड्स असून त्यापैकी १२ बेडवर रुग्ण आहेत. मुंबईत ९९ टक्क्याहुन अधिक बेड रिक्त आहेत.

६५ वेळा शून्य मृत्यूची नोंद - मुंबईमध्ये १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पहिल्यांदा शून्य मृत्यूची नोंद झाली. त्यानंतर आतापर्यंत एकूण ६५ वेळा शून्य मृत्यूची नोंद झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ८ वेळा तर मार्च महिन्यात २७ वेळा तर एप्रिल महिन्यात २० वेळा शून्य मृत्यूची नोंद झाली आहे.

