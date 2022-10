नवी मुंबई - मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत Coriander Rate Increase In Mumbai APMC Market कोथिंबीरच्या १०० जुड्यांच्या दरात २०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. वाटण्याच्या १०० किलोंच्या दरात १००० रुपयांची वाढ झाली आहे. तोंडलीच्या दरात ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. टोमॅटोच्या tomato rate Increase In Mumbai दरात ४०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. दोडक्याच्या दरात ८०० रुपयांची वाढ झाली आहे. गवारच्या दरात तब्बल दोन हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. फरसबीच्या दरात ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. लिंबांच्या lemon Rate Increase In Mumbai APMC Market दरात ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. इतर भाज्यांचे दर स्थिर पाहायला मिळाले.













भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे