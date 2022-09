नवी मुंबई - मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ( Mumbai APMC Market Rate ) कोथिंबीरच्या ( Coriander Rate Increase In Mumbai APMC Market ) १०० जुडयांच्या दरात ५०० रुपयांची वाढ झाली आहे. ज्वाला मिरची ( Chilli Rate Increase In Mumbai APMC Market ) १०० किलोच्या दरात एक हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. वांग्याच्या दरात एक हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. वाटाण्याच्या दरात ( Pease Rate Increase In APMC Market ) २ हजार रुपयांची वाढ झाली असून सध्या १०० किलोंप्रमाणे १८ हजार दराने वाटाणा विकला जात आहे. तोंडलीच्या दरात १ ते दीड हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. दोडक्याच्या दरात ५०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. गवार व शेवग्याच्या शेंगांच्या दरात एक हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. घेवड्याच्या दरात दीड हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. लिंबांच्या दरात ( Lemon Rate Increase In APMC Market ) ५०० रुपयांनी वाढ झाली आहे. कालच्या प्रमाणे आजही भाज्यांचे दर वाढलेले असल्याने गृहिणींचे बजेट पार कोलमडले आहे.















भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे:





भेंडी नंबर १ प्रति १०० किलो ४५०० रुपये ते ५००० रुपये



भेंडी नंबर २ प्रति १०० किलो ३२०० रुपये ते ३६०० रुपये



लिंबू प्रति १०० किलो ४८०० रुपये ते ६५०० रुपये



फरसबी प्रति १०० किलो प्रमाणे ७००० रुपये ते ८००० रुपये



फ्लॉवर प्रति १०० किलो प्रमाणे २४०० रुपये ते २८०० रुपये



गाजर प्रति १०० किलो प्रमाणे २८०० रुपये ते ३५०० रुपये



गवार प्रति १००किलो प्रमाणे रुपये ६५०० ते ८०००रुपये



घेवडा प्रति १०० किलो प्रमाणे ६५०० ते ७५०० रुपये



काकडी नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे २२०० रुपये ते २४०० रुपये



काकडी नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १४०० रुपये ते १८०० रुपये



कारली प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० रुपये ते ४००० रुपये



कच्ची केळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३१०० रुपये ते ३४०० रुपये



कोबी प्रति १०० किलो प्रमाणे १९०० रुपये ते २२०० रुपये



कोहळा प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३४०० रुपये



ढोबळी मिरची प्रति १०० किलो प्रमाणे ४८०० रुपये ते ६५०० रुपये



पडवळ प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते २८००रुपये



रताळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३७०० रुपये ते ४४००रुपये



शेवगा शेंग प्रति १०० किलो प्रमाणे ६५०० रुपये ते ८००० रुपये



शिराळी दोडका प्रति १०० किलो प्रमाणे ४८०० रुपये ते ५५०० रुपये



सुरण प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३००० रुपये



टोमॅटो नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे २२०० रुपये ते २४०० रुपये



टोमॅटो नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० रुपये ते २००० रुपये



तोंडली कळी १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ७००० रुपये ते ८००० रुपये



तोंडली जाड प्रति १०० किलो प्रमाणे ४५०० रुपये ते ६००० रुपये



वाटाणा १ प्रति १०० किलो प्रमाणे १५००० रुपये ते १८००० रुपये



वालवड प्रति १०० किलो ६५०० रुपये ते ८००० रुपये



वांगी काटेरी प्रति १०० किलो प्रमाणे ४००० रुपये ते ५००० रुपये





वांगी काळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० रुपये ते ४६००रुपये



मिरची ज्वाला प्रति १०० किलो प्रमाणे ६००० रुपये ते ७०००रुपये



मिरची लवंगी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० रुपये ते ४००० रुपये





पालेभाज्या





कंदापात नाशिक प्रति १०० जुड्या १६०० रुपये ते २००० रुपये



कंदापात पुणे प्रति १०० जुड्या १००० रुपये १४०० रुपये



कोथिंबीर नाशिक प्रति १०० जुड्या ४५०० रुपये ते ५००० रुपये



कोथिंबीर पुणे प्रति १०० जुड्या २००० रुपये ते २५०० रुपये



मेथी नाशिक प्रति १०० जुडया २०००रुपये ते २८०० रुपये



मेथी पुणे प्रति १०० जुड्या १८०० रुपये ते २४०० रुपये



मुळा प्रति १०० जुड्या २४०० रुपये ते २५०० रुपये ३०००



पालक नाशिक प्रति १०० जुड्या १४०० रुपये ते १५०० रुपये



पालक पुणे प्रति १०० जुड्या १५०० रुपये १६०० रुपये



पुदिना नाशिक प्रति १०० जुड्या ७००रुपये ते १००० रुपये



शेपू नाशिक प्रति १०० जुड्या १६०० रुपये २४०० रुपये



शेपू पुणे प्रति १०० जुड्या १२०० रुपये १६०० रुपये.