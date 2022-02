मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या माझगाव येथील मालकीच्या असलेल्या भूखंडावर बेस्ट कर्मचाऱ्यांची वसाहत ( Land for Best Employees at mazgaon )उभारण्यात आली आहे. सन २०१४ - ३४ च्या आराखड्यानुसार या वसाहतीच्या ठिकाणी रुग्णालयालासाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. या आरक्षणामुळे बेस्ट उपक्रमाच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर बेघर होण्याची वेळ ( issue of BEST employees homes ) येणार आहे.

बेस्ट उपक्रमाने माझगाव येथील मालकीचा भूखंड पालिकेला हस्तांतरीत करण्यासाठीचा ( BMC proposal of BEST land ) प्रस्ताव तयार केला आहे. मुंबई महापालिका सभागृहात मंजुरीसाठी सादर केला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांना आपली घरे खाली करावी लागणार ( BEST employees homes in Mazgaon ) आहेत.

आरक्षण बदलले -

माझगाव येथे पी डि मेलो मार्गावरील 378.31 चौरस मीटरच्या भुखंड 1928 मध्ये बेस्ट उपक्रमाने पालिकेकडून 40 रुपये प्रती चौरस यार्ड या दराने भाड्याने घेतला आहे. 1965 पासून येथे अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. येथे सहा सदनिका आहेत. तसेच विद्युत वितरण उपकेंद्र, दोन दुकाने आणि तळमजल्यावर विद्युत देयक जमा केंद्र आहे. 1991 च्या पालिकेच्या विकास आराखड्यात हा भूखंड अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी आरक्षित होता. मात्र, पालिकेने 2014-34 या 20 वर्षाचा आरखडा तयार केला आहे. या विकास आराखड्यात हा भूखंड रुग्णालयासाठी आरक्षित केला आहे.

पालिकेकडून एक कोटी ८८ लाखांची भरपाई -

एप्रिल 2021 मध्ये पालिकेचे अतिरीक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याकडे बेस्टचे महाव्यवस्थापक म्हणून अतिरिक्त कार्यभार असताना त्यांच्या दालनात याबाबत बैठक झाली होती. या बैठकीत बेस्टच्या अधिकाऱ्यांना इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे तसेच सुविधाही स्थलांतरीत करून हा भूखंड पालिकेने ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. माझगावमधील जमीन ताब्यात घेताना पालिका बेस्टला 1 कोटी 88 लाख रुपयांची भरपाई देणार आहे. मात्र, ही रक्कम अत्यंत अल्प आहे. त्यामुळे बेस्टकडून अधिकच्या रक्कमेची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबतचा नंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेचे धोरण राज्य सरकारने फेटाळले आहे-

मुंबई महापालिका विविध भूखंड खरेदी करून नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देते. काही भूखंडांवर अतिक्रमण असल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड पालिकेला सहन करावा लागतो. यासाठी अतिक्रमण असलेले 100 कोटी रुपयांवरील भूखंड खरेदी न करण्याचे धोरण पालिकेने मंजूर केले होते. मात्र, या धोरणाला राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये फेटाळले आहे.