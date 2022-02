मुंबई - मुंबई महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने ( Maharashtra cabinet on Administrators appointment on BMC ) मंजुरी दिली. या कारणाने आता महापालिकेवर महापालिकेची सूत्रे प्रशासकाच्या हाती येणार आहेत. याविषयी बोलताना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय म्हणजे महापालिका नगरविकास मंत्री चालविणार ( Chandrakant Patil on Administrators appointment on BMC ) असे सांगितले आहे. मुंबईत प्रदेश कार्यालयात ते बोलत होते.



जर निवडणूक घेतली तर शिवसेना अडचणीत!

मुंबई महानगरपालिकेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी ( Political parties preparation of BMC election ) कंबर कसली आहे. मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपत आहे. त्यावर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत बोलताना प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता काबीज करण्यासाठी हे सर्व सुरू असल्याचा ( Chandrakant Patil slammed Gov over BMC ) आरोप केला आहे. या अगोदर प्रभाग रचना बदलली. मतदारसंघ बदलले, आता त्यांना माहीत झालेल्या माहितीनुसार असा रिपोर्ट आला आहे, की आत्ता जर का निवडणूक घेतली तर शिवसेना मार खाईल. म्हणजेच ही सत्ता त्यांच्या हातातून जाऊ शकते. त्यात कोविड आहे. म्हणून निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जाव्यात, म्हणून हे प्रयत्न चालले आहेत. त्याचसोबत प्रशासक नेमला म्हणजे नगरविकास मंत्री महापालिका चालवतील, असेही ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यापूर्वी म्हणाले होते की दोन-तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या तर काही होत नाही. तर ही अजित यांची सिक्रेट आहे. कारण ते सिक्रेट बोलतात, असा टोमणाही त्यांनी अजित पवार यांना लगावला.

हेही वाचा-Hijab Ban : 'पुढील निकाल येईपर्यंत हिजाबाचा आग्रह नको', सोमवारी होणार सुनावणी, न्यायालयाचे निर्देश



मुंबई महानगरपालिकेवर ३८ वर्षानंतर प्रशासक

कोविडच्या तिसऱ्या लाटेचा प्रसार आणि राज्य मंत्रिमंडळाने नऊ प्रभाग वाढविल्याने मुंबई महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली. मात्र ७ मार्च रोजी मुदत संपुष्टात येत असल्याने तब्बल ३८ वर्षांनंतर महापालिकेचा कारभार ( After 38 years administrator on BMC ) प्रशासकाच्या हाती जाणार आहे. यापूर्वी १९८४ मध्ये महापालिका बरखास्त करीत तत्कालीन आयुक्त द. म. सुकथनकर यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.

हेही वाचा-पालिकेवर प्रशासक : खर्चापासून निर्णयाचे सर्व अधिकार आयुक्तांकडे, नगरसेवक पद होणार रद्द!