मुंबई - महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर मास्क सक्ती ( Central government letter on mask ) उठवण्यात आली. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाचे देशात पुन्हा रुग्ण सापडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात उठवलेली मास्क सक्ती ( letter on mask to maharashtra government ) पुन्हा लागू करावी, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य यंत्रणेने महाराष्ट्र सरकारला ( Maharashtra government on mask ) दिल्या आहेत. तसे पत्र पाठवले आहे. त्यामुळे, मोकळा श्वास पुन्हा बंद होण्याची शक्यता आहे.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका कमी झाल्यानंतर गुढीपाडव्यापासून महाराष्ट्र मास्क ( Mask use Maharashtra news ) मुक्त करण्यात आले. मात्र चौथ्या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने पाच राज्यांना पंचसूत्रीचा पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मिझोरम या राज्यांचा त्यात समावेश आहे. या पाचही राज्यांत रुग्णसंख्येचा पॉझिटिव्हिटी रेट वाढत आहे. त्यामुळे, केंद्रीय आरोग्य विभागाने ( Central Government Instructions on Use of Masks ) चिंता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोविड नियमांचे पालन करण्याचे सूचना दिल्या आहेत. आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

