मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका ( Petition in the High Court against Uddhav Thackeray ) दाखल करण्यात आली आहे. अलिबाग येथील 19 बंगले घोटाळ्याच्या विरोधात किरीट सोमय्या ( Kirit Somaiya ) यांची वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अलिबाग कोर्लई येथे समुद्र किनाऱ्यांच्या जवळ 19 बंगल्यांचा घोटाळा प्रकरणी ( 19 bungalow scam case) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह 9 लोकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.