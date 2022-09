मुंबई बोरवलीतील एका कुटुंबियांमध्ये पती-पत्नीने घेतलेल्या घटस्फोटानंतर after divorce पतीकडून मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात पत्नी विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत पत्नीने कौटुंबिक व्यवसायातून घर, कार आणि इतर गोष्टी विकत घेण्यासाठी 35 लाख रुपयाचा खर्च केला असल्याचा आरोप करत, हे पैसे पत्नीकडून परत मिळावे याकरिता याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली Bombay Civil Court rejects petition of husband आहे. Bombay Civil Court





नपुंसकतेच्या कारणावरून घटस्फोट देणाऱ्या त्याच्या माजी पत्नीचे त्याच्या व्यावसायिक सहकाऱ्यासोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा दावा सिद्ध करण्यात पती अयशस्वी ठरला. त्या महिलेने त्यांच्या कौटुंबिक व्यवसायामध्ये निधीचा गैरवापर केला, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. बोरिवली येथील रहिवासी असलेल्या पतीने केवळ त्याचा व्यावसायिक सहकारी, मालाड पश्चिमेचा रहिवासी आणि व्यवसायाने चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्याविरुद्ध त्याच्या माजी पत्नीने त्याला हस्तांतरित केलेल्या रकमेतून मिळालेल्या आर्थिक फायद्यांच्या चौकशीसाठी आणि त्याच्यासाठी खटला दाखल केला होता. 21% व्याजासह 35.23 लाखांची वसुली ज्याचा त्याने दावा केला होता की, त्याच्या पत्नीने त्यांच्या कौटुंबिक व्यवसायातून व्यावसायिक सहयोगीकडे हस्तांतरित केले होते. mumbai news today







अभियंता असलेल्या पतीने सांगितले की, त्याने 5 ऑगस्ट 1989 रोजी महिलेशी लग्न केले. लग्नापूर्वी त्यांचे कुटुंब धातूचे भाग बनवण्याचे काम करत होते. त्यांनी दावा केला की, लग्नानंतर त्यांच्या पत्नीवर फर्मचे खाते पाहण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. ती बँकिंग व्यवहार पाहत असल्याने तिला नोव्हेंबर 1989 मध्ये औपचारिकपणे फर्मचे मालक बनवण्यात आले. त्यांनी आरोप केला की, नंतर त्यांना कळले की त्यांच्या माजी पत्नीचे त्यांच्या लग्नापूर्वीच त्यांच्या व्यावसायिक सहयोगीसोबत संबंध होते. तिने अवाजवी फायदा घेण्यासाठी आणि जंगम आणि स्थावर मालमत्ता मिळविण्यासाठी त्यांच्या कौटुंबिक व्यवसायामधून निधी वळवण्यासाठी त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची फसवणूक केली.







पतीने दावा केला की, पैसे घेतल्यानंतर त्याची माजी पत्नी 1997 मध्ये घराबाहेर पडली. फेब्रुवारी 1999 मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. दोघांमधील विवाह जानेवारी 2000 मध्ये विरघळला. पतीने सप्टेंबर 2000 मध्ये दावा दाखल केला.





मालाडच्या रहिवाशाने महिलेशी संबंध नाकारत दाव्यावर आक्षेप नोंदवला. पतीने आपल्या माजी पत्नीला त्यात पक्षकार न केल्यामुळे खटला पुढे चालू शकत नाही. या वस्तुस्थितीवर त्यांनी प्रामुख्याने आक्षेप घेतला. मालाडमध्ये आपल्या पूर्वजांची इस्टेट असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ते स्वतः आणि पूर्वज पुरेसे श्रीमंत आहेत. त्यामुळे फ्लॅट घेण्यासाठी हे सर्व करण्याची गरज असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. खरं तर व्यवसायाच्या सहकाऱ्याने दावा केला की, पतीच्या कुटुंबाने त्याच्याकडून 8 लाख रुपये कर्ज घेतले होते.





महिलेनेही तिच्या माजी पतीच्या दाव्यांवर आक्षेप घेतला. उत्तरात म्हटले की, ती नपुंसक असल्यामुळे त्यांच्या लग्नातून बाहेर पडली. तिने दावा केला की घटस्फोट प्रकरणातील समझोत्यापैकी तिच्या पतीने तिला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून 10 लाख दिले होते. तिने पुढे दावा केला की, त्याच्याशी घटस्फोट घेतल्यानंतर तिने 2001 मध्ये दुसरे लग्न केले आणि तिच्या दुसऱ्या पतीपासून दोन मुले आहेत.







महिलेने दावा केला की, तिचा माजी पती आणि त्याचे व्यावसायिक सहयोगी हातमोजे घालत होते. हा खटला तिच्या दुसऱ्या लग्नानंतर तिला त्रास देण्यासाठी दाखल करण्यात आला होता. महिलेने जोडले की 2007 मध्ये मालाडचा रहिवासी तिच्याकडे आला होता आणि तिला एक सदनिका वापरण्यास सांगितले. वैयक्तिक वापरासाठी, कारण तो देखभाल शुल्क भरण्यास असमर्थ होता. त्यामुळे महिलेने मेंटेनन्स चार्जेस भरायला सुरुवात केली. फ्लॅटमध्ये राहायला सुरुवात केली. तसेच त्या प्रभावाने एक करार अंमलात आणला गेला. ज्या अंतर्गत तिने त्याला 15 लाख दिले. तिने पुढे दावा केला की, तिच्या माजी पतीला हे माहित होते. न्यायालयाने तिचा दावा मान्य केला नाही, की हा खटला तिला त्रास देण्यासाठी दाखल करण्यात आला होता. हा खटला तिच्या माजी पतीने त्याच्या व्यावसायिक सहकाऱ्याच्या संगनमताने दाखल केला होता. Bombay Civil Court rejects petition of husband to recover purchase money of wife from the business money after divorce























