मुंबई - खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या खार येथील घरी बेकायदेशीर बांधकाम झाले आहे का? याची पाहणी करण्यासाठी पालिकेचे पथक आज (सोमवारी) त्यांच्या घरी गेले होते. आज राणा यांच्या घराची ( MP Navneet Rana and MLA Ravi Rana inspected the house at Khar by BMC Officer ) पाहणी केल्यावर या पथकाकडून एक अहवाल बनवला जाणार आहे. त्या अहवालानंतर बेकायदेशीर बांधकाम ( Illegal construction ) आढळून आल्यास नोटीस बजावली जाणार आहे. या आधी पालिकेचे पथक दोन वेळा राणा यांच्या घरी गेले होते. मात्र त्यावेळी घर बंद असल्याने त्यांना पाहणी करता आली नव्हती. आज पालिका अधिकाऱ्यांनी राणा यांच्या घराची पाहणी केली आहे. यामुळे राणा दाम्पत्याच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तपासणीसाठी पोहोचलेले अधिकारी