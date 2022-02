मुंबई - मुंबई महापालिकेने उंदीर मारण्यासाठी 1 कोटी रुपये खर्च ( 1 crore corruption in Rat killing ) केले आहेत. तर सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यासाठी १ कोटी ४० लाख रुपये खर्च केले ( corruption in Security guards appointment ) आहेत. मात्र किती उंदीर मारले आणि कोणत्या ठिकाणी किती सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले याची कोणतीही माहिती पालिकेच्या स्थायी समितीला देण्यात आलेली नाही, असा आरोप भाजपकडून करण्यात येत आहे.

मुंबई महापालिकेकडून करदात्या नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप भाजपकडून ( BJP allegation corruption in BMC ) करण्यात आला आहे. याबाबत वेळ पडल्यास पक्ष न्यायालयात जाईल, असा इशारा भाजपकडून ( BJP warning over corruption in BMC ) देण्यात आला आहे.

