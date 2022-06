मुंबई : महाराष्ट्रातील घडलेल्या राजकीय भूकंपानंतर ( After the political earthquake ) काल अखेर उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ( After Resignation of CM Uddhav Thackeray ) सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी भाजप नेत्यांची महत्त्वाची बैठक आज विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस ( Leader of Opposition Devendra Fadnavis ) यांच्या सागर निवासस्थानी होत आहे. या बैठकीला राज्याचे प्रभारी सी. टी. रवी ( In charge c. T. Ravi ) हेसुद्धा उपस्थित असणार आहेत. या बैठकीनंतर सत्ता स्थापनेच्या दावा करण्यासाठी देवेंद्र फडवणीस राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार असल्याचीही माहिती समोर आली आहे.





उद्या शपथविधी होण्याची शक्यता : महाविकास आघाडी सरकार अडीच वर्षातच कोसळल्यानंतर, मी पुन्हा येईन असे सांगणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसण्यासाठी आता थोडाच अवधी शिल्लक राहिलेला आहे. या संदर्भामध्ये सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी भाजप नेत्यांची महत्त्वाची बैठक आज देवेंद्र फडणीस यांच्या निवासस्थानी सकाळी १०:३० वाजता होत आहे. या बैठकीमध्ये पुढील रणनीती आखली जाणार आहे. उद्या सायंकाळी शपथविधी होणार असल्याची माहिती आहे. विशेष करून एकनाथ शिंदे गट अजून मुंबईमध्ये आलेला नाही आहे. कदाचित उद्या शपथविधीदरम्यान ते मुंबईत उपस्थित होतील, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.





मंत्रिपदाबाबत खलबतं : त्याचबरोबर नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करीत असताना कुठल्या नेत्यांना संधी देण्यात येणार तसेच शिंदे गटाला किती मंत्रिपद देण्यात येणार याबाबतही चर्चा होणार आहे. मंत्रिमंडळात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, राम शिंदे यांना महत्त्वाची खाती देण्याबरोबरच भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी आशिष शेलार, संजय कुटे यांची नावे चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे.





