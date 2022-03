मुंबई - राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेमध्ये काल पुरावे सादर केले. ऑडिओ क्लिप आणि व्हिडिओ क्लिप सहीत याबाबतचा पेन ड्राईव्ह विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्या स्वाधीन केला. मात्र आता या सर्व गंभीर प्रकरणानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षेत राज्य सरकारने वाढ ( Ashish Shelar demands increase in security of Fadnavis ) करावी, अशी मागणी भाजप आमदार आशिष शेलार ( BJP MLA Ashish Shelar About Devendra Fadnavis ) यांनी केली आहे.

आशिष शेलार यांची प्रतिक्रिया

'हा महाभयंकर कट'

देवेंद्र फडणीस यांनी सादर केलेल्या पुराव्यात बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांचा वापर, पोलीस यंत्रणाचा गैरवापर या सर्व बाबींचे धागे-दोरे एकमेकांशी गुंतलेले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी दाऊद इब्राहिम याच्या मालमत्तेचा कट देखील उलगडला आहे. एकूण पाहता हा महाभयंकर कट दिसत असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांची सुरक्षा तात्काळ वाढवावी अशी मागणी आशिष शेलार यांच्याकडून करण्यात आली आहे. विधानभवनात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही मागणी केली.

सरकारी वकिलांची देखील सुरक्षा वाढवावी -

देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेले पुरावे ज्या कटाबद्दल होते. त्या कटाचा मास्टर माईंड विशेष सरकारी वकील अॅडव्होकेट प्रविण चव्हाण आहेत. त्यामुळे विशेष सरकारी वकील चव्हाण यांच्याशी कोणाच्या गाठीभेटी होत आहेत. कोण व्यक्ती त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात अथवा घरी जात आहेत. यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. एवढ्या मोठ्या गटाचे मास्टरमाइंड चव्हाण असल्याने त्यांचीही सुरक्षा महत्त्वाची असून राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील यांनादेखील अधिक सुरक्षा पुरवावी अशीही मागणी अशी शेलार यांनी यावेळी केली

हेही वाचा - Ashish Shelar About BMC Election : भाजपाचे "बीएमसी 134, भाजपा 134 प्लस' मिशन, प्रशासकावरही लक्ष ठेवणार - आशिष शेलार