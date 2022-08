मुंबई शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत Shiv Sena MP Sanjay Raut यांचे व्यावसायिक मित्र सुजित पाटकर यांच्यावर लाईफलाईन हॉस्पिटलमध्ये ३८ कोटींचा घोटाळा Lifeline Hospital Scam केल्याप्रकरणी तक्रारदार किरीट सोमय्या यांनी आझाद मैदान पोलिसात तक्रार दाखल केली Kirit Somaiya Registered Complaint Against Sujeet Patkar आहे. संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय आणि त्यांचे व्यावसायिक मित्र म्हणून ओळखले जाणाऱ्या सुजित पाटकर यांच्या अडचणीत आता वाढ झाली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सुजित पाटकर यांच्याविषयी तक्रार करुन त्यांच्यावर कारवाई केली जात नव्हती, अशी तक्रारही किरीट सोमय्या यांनी केली Crime Registered Against Sujit Patkar आहे.





संजय राऊत यांचे मित्रही आता कारवाईच्या रडारवर संजय राऊत यांचे मित्र सुजित पाटकर यांच्यासह लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंटचे भागीदार डॉ. हेमंत गुप्ता, सुजित पाटकर, संजय शहा आणि राजू साळुंखे यांच्यावरही ३८ कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता संजय राऊत यांचे मित्रही आता कारवाईच्या रडारवर असल्याचे दिसत आहे.लाईफलाईन हॉस्पिटलमध्ये ३८ कोटींचा घोटाळा झाल्याची तक्रार संजय राऊत यांचे व्यावसायिक मित्र आणि त्याचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्यासह आणखी तिघांवर आझाद मैदान पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रुग्णालयामध्ये ३८ कोटींचा घोटाळा झाला असल्यामुळे आता याबाबत संबंधित यंत्रणांकडूनही तपास केला जाण्याची शक्यता आहे. Mumbai Case Against Sujit Patkar In Lifeline Hospital Scam Alleged Fraud Of 38 Crores

या पूर्वी असे भाजप नेते किरीट सोमैया BJP leader Kirit Somaiya यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर संजय राऊत Sanjay Raut यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे सुजित पाटकर Sanjay Raut close relative Sujit Patkar यांच्यासह 3 जणांवर ईडीने आता गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा लाईफलाईन हॉस्पिटल गैरव्यवहार प्रकरणी Lifeline Hospital malpractice case दाखल करण्यात आला असून, यात तब्बल 38 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप सुजित पाटकर यांच्यावर आहे.

किरीट सोमैयांनी केली होती तक्रार सुजित पाटकर यांच्यावर लाईफ लाईन हॉस्पिटलच्या Lifeline Hospital malpractice case कामात तब्बल 38 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. याबाबतची तक्रार भाजप नेते किरीट सोमैया यांनी ईडीकडे केली होती. मात्र, त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असल्याने सुजित पाटकर यांच्यावर पोलीस कारवाई करत नव्हते, अशी तक्रार किरीट सोमैया यांनी केली होती.

स्वप्ना पाटकर ED कार्यालयात महाराष्ट्रातील पत्रा चाळ घोटाळा प्रकरणातील साक्षीदार स्वप्ना पाटकर या मंगळवारी अंमलबजावणी संचालनालय ईडी कार्यालयात जबाब नोंदवण्यासाठी गेल्या होत्या. ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. स्वप्ना पाटकर या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांच्या पत्नी आहेत. तिने संजय राऊत यांच्यावर छळ, धमकी आणि शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला आहे.

संजय राऊत यांच्या अडचणीत वाढ मुंबईतील गोरेगाव येथील पत्रा चाळच्या पुनर्विकासातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात ईडीने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना अटक केली होती. ते सध्या मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात आहेत. प्रदीर्घ चौकशी आणि घरावर छापे टाकल्यानंतर ईडीने 31 जुलै रोजी त्याला अटक केली होती. सध्या 5 सप्टेंबर पर्यंत कस्टडी वाढवण्यात आली आहे. त्यातच आता त्यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे सुजित पाटकर यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल झाल्याने भविष्यात संजय राऊत यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. BJP leader Kirit Somaiya filed a case against Shiv Sena MP Sanjay Rauts friend Sujit Patkar in the Lifeline Hospital scam case

