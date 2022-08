मुंबई - 2017चा प्रभाग रचनेनुसार बृहन्मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका ( BMC Election 2022 ) होणार आहेत. 2017 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला चांगलं यश मिळालं होतं ( BJPs Progress in BMC Election ) . त्यामुळे या वेळेसही त्याच प्रभाग रचनेनुसार ( Ward structure in Mumbai ) निवडणुका झाल्यास भाजपला मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळण्याची शक्यता ( BJP getting power in Brihanmumbai Municipal Corporation ) आहे.



शिंदेंच्या निर्णयाचा फटका शिवसेनेला - राज्यातील महानगर पालिकेच्या निवडणुका केव्हा येऊ शकतील अशी परिस्थिती असताना काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बदलणार्‍या प्रभाग रचनेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. 2017 नुसार आखण्यात आलेल्या प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका शिवसेनेला बसला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. मुंबईत २२७ प्रभाग होते. मविआ सरकारने त्यात बदल करत २३६ प्रभाग केले. ओबीसी राजकीय आरक्षणांचा पेच निर्माण झाल्याने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेत बदल घेतला होता. अशातच नवीन ९ प्रभाग वाढल्याने हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. बदललेल्या प्रभाग रचनेला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. आता शिंदे सरकार सत्तेवर येताच, जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसह सर्वच महापालिकांना हा निर्णय लागू होईल. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भातला निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. या निर्णयामुळे शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.





प्रभाग रचना बदलली तरी आम्हीच जिंकू - राज्यामध्ये महा विकास आघाडी सरकार असताना मुंबईतील प्रभाग रचना 227 वरून 236 करण्यात आली होती. मात्र आता नव्या सरकारने हा निर्णय बदलून प्रभाग संख्या पुन्हा एकदा 227 वरच आणली आहे. मात्र एकनाथ शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने शिवसेनेला कोणताही फरक पडणार नाही. 2017 मध्ये झालेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत देखील शिवसेना पक्ष जिंकला होता. त्यामुळे येणाऱ्या 2022 च्या महापालिका निवडणुकीत देखील शिवसेना पक्ष जिंकेल. प्रभाग रचना बदलण्याच्या निर्णयाचा कोणताही फटका शिवसेनेला बसणार नाही असा विश्‍वास शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केला आहे. तर राज्यामध्ये महा विकास आघाडी सरकार असताना एकनाथ शिंदे हे नगर विकास मंत्री होते. मुंबईच्या आणि इतर महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत त्यांनीच निर्णय घेतला होता. मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंबावर मुख्यमंत्री त्यांनी आपलाच निर्णय बदलला. त्यामुळे प्रभाग रचना बदलण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणाच्या दबावाखाली घेतला असल्याचा आरोप आमदार मनीषा कायंदे यांनी केला आहे.







काँग्रेसचा प्रभाग रचनेवर होता आक्षेप - महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या प्रभाग रचनेच्या निर्णयावर काँग्रेस देखील आक्षेप नोंदवला होता. या विरोधात काँग्रेस नेते आणि मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याची देखील तयारी दर्शवली होती. तसेच राज्यातील सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत प्रभाग रचना पुन्हा घेण्यात यावी अशी मागणी केली होती. तसेच महा विकास आघाडी सरकारने केलेल्या प्रभाग रचनेमुळे काँग्रेसच्या बऱ्याच नगरसेवकांना तोटा पोहोचणार होता. केवळ शिवसेनेला राजकीय फायदा होईल अशाप्रकारे प्रभाग रचना करण्यात आली. मात्र आता पुन्हा एकदा प्रभाग रचना जुन्या पद्धतीचीच असल्यामुळे काँग्रेसला तोटा होणार नाही असं मतं मुंबईचे काँग्रेस कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा यांनी केला आहे.







2017 च्या निवडणुकीत भाजपाला भरघोस यश - 2014 मध्ये राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. यावेळी करण्यात आलेल्या प्रभाग रचनेनुसार झालेल्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळालं होतं. कधी नव्हे तर या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे 82 नगरसेवक निवडून आले होते. महानगरपालिकेच्या या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांनी राज्यात युती असतानाही वेगवेगळे होऊन महापालिका निवडणूक लढवली होती. त्यावेळेच्या प्रभाग रचनेचा थेट फायदा भारतीय जनता पक्षाला झाला होता. शिवसेनेला केवळ दोन जागांची आघाडी मिळाली होती. 2017 ला महानगरपालिकेवर ची शिवसेनेची सत्ता जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र केवळ दोन जागा कमी असल्याने आणि राज्यात आणि केंद्रामध्ये सत्तेत सोबत असलेल्या शिवसेनेला महानगर पालिका बिनशर्त पाठिंबा द्यायचा निर्णय त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता.

मुंबई महानगरपालिकेवर कमळ फुलणार - आता पुन्हा एकदा राज्यात भाजप आणि शिवसेना राजकीय प्रतिस्पर्धी आहे. आणि 2017 च्या प्रभाकरची नुसार निवडणुका झाल्यास त्याचा थेट फायदा भाजपाला होईल. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय शीर्ष नेतृत्वाचा आहे. ते या वेळी साध्य होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक प्रवीण पुरो यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र सध्याची राजकीय परिस्थिती देखील तेवढीच महत्वाची आहे. राज्यात शिवसेना विरोधात झालेलं बँड आणि त्याला असलेली भारतीय जनता पक्षाची फूस ही सर्वंश्रुत आहे. त्यामुळे होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये मतदार भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने उभे राहतील का? याबाबत देखील पुरो यांनी शंका व्यक्त केली आहे.







