नवी मुंबई - नवी मुंबईतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ( APMC Market Vegetable Rate Today ) १०० किलोंप्रमाणे शेवग्याच्या दरात ६००० रुपयांनी वाढ झाली आहे. पडवळच्या दरात २०० रुपयांनी वाढ झाली ( Vegetables Rate Today )आहे. ढोबळी मिरचीच्या दरात ८०० रुपयांनी वाढ 800 increase in the price of coarse chillies झाली. इतर भाज्यांचे दर स्थिर पाहायला मिळाले.



















भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे :



भेंडी नंबर १ प्रति १०० किलो ३२०० रुपये ते ३४०० रुपये



भेंडी नंबर २ प्रति १०० किलो

२४०० रुपये ते ३००० रुपये



लिंबू प्रति १०० किलो ५००० रुपये ते ६५०० रुपये



फरसबी प्रति १०० किलो प्रमाणे

५००० रुपये ते ६००० रुपये



फ्लॉवर प्रति १०० किलो प्रमाणे २६०० रुपये ते ३२०० रुपये



गाजर प्रति १०० किलो प्रमाणे ३८०० रुपये ते ४६०० रुपये



गवार प्रति १००किलो प्रमाणे रुपये ४८०० ते ५५००रुपये



घेवडा प्रति १०० किलो प्रमाणे ४५०० ते ५००० रुपये



कैरी प्रति १०० किलो प्रमाणे ५००० रुपये ते ६००० रुपये



काकडी नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे १८०० रुपये ते २००० रुपये



काकडी नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १४०० रुपये ते १६०० रुपये



कारली प्रति १०० किलो प्रमाणे २७०० रुपये ते ३४०० रुपये



कच्ची केळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ४००० रुपये



कोबी प्रति १०० किलो प्रमाणे

१४०० रुपये ते १८०० रुपये



कोहळा प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३५०० रुपये



ढोबळी मिरची प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ४००० रुपये



पडवळ प्रति १०० किलो प्रमाणे २२०० रुपये ते २६००रुपये



रताळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ४००० रुपये ते ५०००रुपये



शेवगा शेंग प्रति १०० किलो प्रमाणे १३००० रुपये ते १६००० रुपये



शिराळी दोडका प्रति १०० किलो प्रमाणे २९०० रुपये ते ३२०० रुपये



सुरण प्रति १०० किलो प्रमाणे

२५०० रुपये ते ३००० रुपये



टोमॅटो नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे १७०० रुपये ते १८०० रुपये



टोमॅटो नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १४०० रुपये ते १६०० रुपये



तोंडली कळी १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ४४०० रुपये ते ४८०० रुपये



तोंडली जाड प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३५०० रुपये



वाटाणा १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ७५०० रुपये ते ९००० रुपये



वालवड प्रति १०० किलो ४५०० रुपये ते ५००० रुपये



वांगी काटेरी प्रति १०० किलो प्रमाणे २३०० रुपये ते २६०० रुपये





वांगी काळी प्रति १०० किलो प्रमाणे २१०० रुपये ते २४००रुपये





मिरची ज्वाला प्रति १०० किलो प्रमाणे ३७०० रुपये ते ४०००रुपये





मिरची लवंगी प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३००० रुपये





पालेभाज्या



कंदापात नाशिक प्रति १०० जुड्या १४०० रुपये ते १८०० रुपये



कंदापात पुणे प्रति १०० जुड्या १००० रुपये १२०० रुपये



कोथिंबीर नाशिक प्रति १०० जुड्या १८०० रुपये ते २४०० रुपये



कोथिंबीर पुणे प्रति १०० जुड्या १२०० रुपये ते १६०० रुपये



मेथी नाशिक प्रति १०० जुडया

१६००रुपये ते २००० रुपये



मेथी पुणे प्रति १०० जुड्या १४०० रुपये ते १६०० रुपये



मुळा प्रति १०० जुड्या १८०० रुपये ते ३००० रुपये ३२००



पालक नाशिक प्रति १०० जुड्या ८०० रुपये ते ९०० रुपये



पालक पुणे प्रति १०० जुड्या ९०० रुपये १००० रुपये



पुदिना नाशिक प्रति १०० जुड्या

५००रुपये ते ७०० रुपये



शेपू नाशिक प्रति १०० जुड्या १२०० रुपये १६०० रुपये



शेपू पुणे प्रति १०० जुड्या १००० रुपये १४०० रुपये