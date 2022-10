मुंबई : मुंबईतील ताज हॉटेलमध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (Board of Control for Cricket in India) वार्षिक सर्वसाधारण सभा सुरू (Annual General Meeting of BCCI) आहे. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह, अध्यक्ष सौरव गांगुली, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण सिंग धुमाळ आणि माजी भारतीय क्रिकेटपटू रॉजर बिन्नी या कार्यक्रमाला उपस्थित (meeting of BCCI at Taj Hotel) आहे.