मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या भवितव्याचा फैसला ( Bombay High Court will Decide Fate of Anil Deshmukh ) आज मुंबई उच्च न्यायालयात ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागील आठवड्यात न्यायालयाने राखून ठेवलेला आपला निर्णय दुपारी जाहीर करणार असल्यामुळे देशमुखांना जामीन ( Directions of the Supreme Court ) मिळणार की कारागृहात राहावे लागणार याकडे लक्ष लागले आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अनिल देशमुख यांना शंभर कोटी कथित ( Financial Misappropriation of 100 Crores ) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ( 100 Crore Financial Misappropriation Case ) अटक केली होती.



मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर लागणार निकाल : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत ( Supreme Court has Ordered to Bombay High Court ) असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिकेची ( Directions of the Supreme Court ) गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला देशमुखांच्या जामीन अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार उच्च न्यायालयात न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सलग सुनावणी सुरू होती.





दोन्ही बाजूंकडून झाला होता युक्तिवाद : देशमुखांविरोधात तपास यंत्रणेकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. त्यामुळे त्यांची अटक अयोग्य असल्याचा दावा देशमुखांच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यानंतर अटक योग्य आणि कायद्याला धरूनच असल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयकडून युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच वसुली आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रकरणातही देशमुखांनी हस्तक्षेप केल्याचा दावाही ईडीने केला आहे. तसेच, अनिल देशमुख यांना जामीन देण्यात येऊ नये, असेदेखील ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला होता. तेव्हा दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

उच्च न्यायालयाला जामीन अर्ज निकाली काढावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच याचिका : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला निर्देश दिल्यानंतर ( Hearing on Anil Deshmukh Bail ) आज होणार सुनावणी. 100 कोटी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीकडून अटक ( 100 Crore Financial Misappropriation Case ) करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक दिवसांपासून देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी प्रलंबित होती. देशमुख यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज निकाली काढण्याकरिता उच्च न्यायालयाला निर्देश देण्यात यावे, यासंदर्भात अर्ज केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले होते. आज न्यायमूर्ती एन. जी. जमादार यांच्या खंडपीठांसमोर आज ( Supreme Court Directs Urgent Hearing ) सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाला निर्देश : अनिल देशमुखांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी तातडीनं पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाला निर्देश देण्यात आले आहेत. या आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High court) ही सुनावणी तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र काही कारणांनी वारंवार ही सुनावणी एका न्यायमूर्तींकडून दुसऱ्याकडे गेल्यानं सुनावणी पूर्णच होऊ शकली (Supreme Court directs urgent hearing) नाही.

माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना पाठवले होते पत्र : मुंबईतील बारा रेस्टॉरंट मालकांकडून शंभर कोटीची वसुली करण्याचे आदेश सचिन वाझे यांना देण्यात आले होते. असे खळबळजनक पत्र माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना पाठवल्यानंतर या प्रकरणाचा सखोल तपास सीबीआयने करावी, अशी विनंती वकील जयश्री पाटील यांनी केली. या प्रकरणात सीव्हीआरए गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सीबीआयने मुख्य आरोपी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे, खाजगी सचिव संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे आहे.

काय आहे प्रकरण : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्र लिहून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुखांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं असा खळबळजनक आरोप परमबीर सिंग यांनी पत्राच्या माध्यमातून केला होता. यानंतर निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांच्यावरही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी म्हणून अटकेची कारवाई करण्यात आली. तसेच देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहायक कुंदन शिंदे यांनाही याच प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. सचिन वाझे सध्या तळोजा कारागृहमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहे.