मुंबई आज सायंकाळी विधान भवन येथे Meeting of Mahavikas Aghadi in Vidhan Bhawan महाविकास आघाडीमधील सर्व ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक Meeting of all Senior Leaders of Mahavikas Aghadi होणार आहे. सायंकाळी सहा वाजता ही बैठक होणार असून, या बैठकीला शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हेदेखील उपस्थित राहणार Uddhav Thackeray Present in Meeting of Mahavikas Aghadi असल्याची माहिती विधानसभा विरोधी पक्ष नेते अजित पवार Opposition Leader Ajit Pawar यांनी दिली. अतिवृष्टी, शेतकऱ्यांना मदत या मुद्द्यावर ही बैठक पार पडणार असून, शिंदे गट आणि शिवसेना यामध्ये सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईबाबतदेखील या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पहिल्यांदाच उद्धव ठाकरे अधिवेशन काळात विधान भवनात येणार आहेत.







गोविंदा मदतीची घोषणा राज्य सरकारने सार्वजनिक उत्सव निर्बंधमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर झालेल्या दहीहंडी उत्सवात संदेश दळवी या गोविंदाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. मृत्यू होणाऱ्या गोविंदाला दहा लाखाची मदत राज्य सरकार देईल, अशी घोषणा केली होती. तसेच घायाळ गोविंदांनासुद्धा मदत करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने आता त्वरित या गोविंदांना मदत करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.







राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी राज्यातील शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीवर सगळ्यांचे एकमत झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी कसा उभा राहील, याकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे. आता शेतकऱ्यांना राज्य सरकार कसे मदत करेल हे लवकरच समजेल. आजही याबाबत सरकारसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली.

अजित पवारांची गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षणावर टीका गोविंदांना नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर नागपुरात अजित पवार यांनी भाष्य Ajit pawar on reservation to govinda in jobs केले आहे. भावनिक होऊन कुठलेही निर्णय घेऊन चालत नाही, असा सल्ला विरोधी पक्ष नेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला आहे. अजित पवार हे अमरावतीतील Reservation to Govinda in Jobs in Maharashtra मेळघाटाच्या दौऱ्यासाठी विदर्भात आले आहेत. यावेळी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना अजित पवारांनी Ajit Pawar on Govinda Reservation ही भूमिका व्यक्त केली.

