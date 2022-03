मुंबई - युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन एअर इंडियाचे विशेष विमान मुंबईत ( Air India flight with Indians from Ukraine to reach Mumbai ) आज पोहोचले आहे. ऑपरेशन गंगा या मोहिमेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना घेऊन मुंबईला पोहोचणारे एअर इंडियाचे हे तिसरे विमान आज सकाळी पहाटे 5 वाजता आले आहे. रोमानियाची राजधानी बुखारेस्ट येथून या विमानात 183 भारतीय नागरिक बसले होते. केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले.

एअर इंडियाचे विशेष विमान मुंबईत दाखल

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑपरेशन गंगा ही मोहीम सुरू केली आहे. या मोहीमेतंर्गत विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यात येत आहे. निर्वासन मोहिमेत समन्वय साधण्यासाठी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू आणि जनरल (निवृत्त) व्हीके सिंग हे भारताचे विशेष दूत म्हणून युक्रेनच्या शेजारील देशांमध्ये गेले आहेत. ज्योतिरादित्य सिंधिया बुखारेस्ट, रोमानिया येथे पोहोचले आहेत. तर केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू विशेष दूत म्हणून स्लोव्हाकियात पोहचले आहेत. याशिवाय, युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी बुडापेस्ट, हंगेरी येथे पोहोचले. तर जनरल (निवृत्त) व्हीके सिंग हे पोलंडला पोहचले आहेत. हे चारही नेते भारताचे विशेष दुत म्हणून युक्रेनमधून विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी सरकारमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करत आहेत.

रशिया-युक्रेन यांच्यात तुफान युद्ध सुरू आहे. हे युद्ध थांबायचे नाव घेत नाही. मेडिकल सायन्सचे शिक्षण घेऊन डॉक्टर बनुन भारतात परतण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांवर या युद्धामुळे अक्षरशः तूर्तास तरी पाणी फिरले आहे. या युद्धामुळे अतिशय विचित्र परिस्थितीत काही विद्यार्थी अडकले आहेत. रशिया दिवसेंदिवस आक्रमक होत चालली असून बुधवारी राजधानी कीवमधील मुख्य टेलिव्हिजन टॉवरवर रशियाने केलेल्या हवाई हल्ल्यात पाच जण ठार झाले आहेत. टेलिव्हिजन टॉवरवर झालेल्या हवाई हल्ल्यामुळे राज्यातील प्रसारण बंद झाले. राजधानी कीवमध्ये होत असलेल्या हवाई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनची राजधानी कीवमधील भारतीय दूतावास बंद करण्यात आला आहे.

रशियावर निर्बंध -

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या या हल्ल्याचा आता जगभरातून निषेध करण्यात येत असून, युद्ध थांबावावे अशी मागणी होत आहे. या युद्धाच्या पार्श्वभूमीर युरोपीयन संघातील देशांनी एकत्र येत रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्बधांमुळे रशियाची कोंडी होईल असा दावा करण्यात येत आहे. तसेच रशियन बँकांना स्विफ्टमधून देखील निष्कासीत करण्यात आले आहे. पुन्हा एकदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी रशियाला युद्ध थांबवा अन्यथा परिणाम गंभीर होतील असा इशारा दिला आहे.

हेही वाचा - Russia-Ukraine war LIVE Updates : युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन एअर इंडियाचे विशेष विमान मुंबईत पोहोचले