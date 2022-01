मुंबई - येथील दहिसर पूर्व वीर संभाजी नगर परिसरात गुरुवारी सायंकाळी एका तरुणाने (Hooliganism in Dahisar) आपल्या गुंड मिंत्रांसह घरात घुसून एकजणाला बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. याबरोबरच या व्यक्तीवर आरोपींनी धारदार शस्त्रानेही वार केले आहेत. त्यामुळे या तरुणाला गंभीर अवस्थेत (A Man Was Beaten by Goons In Dahisar) दहिसर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे त्याला नायर रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. याप्रकरणी दहिसर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून तपास करत आहेत. या मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

हातात तलवारही दिसली

दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये डझनभर लोक घराची तोडफोड करताना आणि मारहाण करताना दिसत आहेत. मारहाणीदरम्यान आरोपींच्या हातात मोठी कात्री होती, ज्याने त्यांनी या व्यक्तीवर हल्ला केला आहे. याच दरम्यान, आरोपीच्या हातात तलवारही दिसली. या प्रकरणाचा तपास करत असताना पोलिसांनी संभाजी नगर येथून ५ आरोपींना अटक केली. या घटनेतील मुख्य आरोपी रतन प्रधान उर्फ ​​माच्छी हे फरार असून संजय चौबे (21), आनंद धनगर (19), जतीन भोईर, मनीष पेड्डी, पनेश भोईर (21) यांना अटक केली आहे.

