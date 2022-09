मुंबई : आयआयटी मुंबई अर्थात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था ही जगात आणि आशिया खंडात नावाजलेली उच्च शिक्षण संस्था IIT Mumbai आहे. या संस्थेमधून हजारो विद्यार्थी घडले. देशात विदेशात आपल्या ज्ञानाने योगदान देत आहेत. तसेच अनेक प्राध्यापक देखील या ठिकाणी शिकले आणि पुढील पिढीला ज्ञान देण्याचे काम अनुसरीत आहे. मात्र आता याच भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण संस्था अर्थात आयआयटी बॉम्बे येथे 517 प्राध्यापकांच्या जागा (517 vacancies of professors in IIT) तर देशात ४,५९६ जागा (4596 vacancies of professors across the country) अद्यापही रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणावर परिणाम होत आहे. ही बाब संसदेच्या एका अहवालामधून समोर आली आहे. देशाचे शिक्षण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री सुभाष सरकार यांनी दिलेल्या माहितीमध्ये ही बाब उघड झालेली आहे.





विश्वगुरु बनण्याची अट देखील अपूर्ण - देशामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात 23 तंत्रज्ञान संस्था आहे. आयआयटी या संस्था 1961 च्या अधिनियमानुसार कार्यरत आहेत. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी भारताची दैदिप्यमान सुरुवात केली. त्यामुळे तंत्रज्ञानाची जी प्रगती देशामध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये झाली आहे. त्याची पायाभरणी देशातील आयआयटीमुळे निश्चित झाली. मात्र, आता त्याच भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांना घरघर लागली आहे, असं म्हणण्याची पाळी आलेली आहे.

देशभरातील या 23 उच्च तंत्रज्ञानातील एकूण ४५९६ प्राध्यापकांच्या जागा अद्यापही भरलेल्या नाहीत. यामध्ये आयआयटी बॉम्बे दुसऱ्या स्थानावर आहे. येथे 517 प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहे. तर आयआयटी खरगपूर सर्वोच्च स्थानावर म्हणजे 798 प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. त्यानंतर आयटी मद्रासचा क्रमांक लागतो, येथेही 482 तर कानपूर येथील आयआयटीमध्ये 382 तर आयटी रुरकी या ठिकाणी 419 प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहे. इतर उच्चतंत्रज्ञान संस्थांमध्ये देखील या खालोखाल प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. एकूण अश्या २३ तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये देशभरात 4,596 प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणाचे काय ? हा मोठा मूलभूत प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या आणि देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने आव्हान म्हणून उभा ठाकला आहे.





मागासवर्गीय पदे बहुतांशी रिक्त - आयआयटी सारख्या तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी सात टक्के आणि ओबीसीसाठी 27 टक्के मानक प्रमाण ठरलेले आहे. मात्र या पदांपेक्षाही अत्यंत कमी मागासवर्गीय प्राध्यापकांची पदे भरली गेलेली आहेत. त्यावरून लक्षात यावे की, मागासवर्गीयांच्या संदर्भात आरक्षण रोस्टर पालन होत (vacancies of professors across the country) नाही.

ईटीव्ही भारतवतीने अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे सचिव प्रा.डॉ. विकास गुप्ता (दिल्ली विद्यापीठ) यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले की, देशामध्ये उच्च तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी भटके विमुक्त या प्रवर्गातील पदांची भरती सहसा केली जात नाही. दोन वर्षापूर्वी देशामध्ये अनुसूचित जातीचे केवळ 119 तर अनुसूचित जमातीचे फक्त 21 एवढेच प्राध्यापक होते. त्यामुळे या रिक्त हजारो पदांमध्ये बहुसंख्य पद याच प्रवर्गातील असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. ही कृती म्हणजे समान संधी राज्यघटनेतील मूल्यांचे उल्लंघन ठरते.



प्रयोगशाळा व पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक - यासंदर्भात, आयआयटी मुंबईचे संचालक सुभाषिस चौधरी यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संवाद साधला असता त्यांनी या संदर्भात भूमिका मांडली की, जर संशोधन विद्याशाखेबद्दल आपण म्हणत असाल तर 517 प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. तसेच प्रत्येक विद्या शाखेसाठी आमच्याकडे 35 वर्षाच्या उत्पादनक्षम कारकिर्दला समर्थन देण्यासाठी अनेक सोयी सुविधा असायला हव्यात. त्यासाठी प्रयोगशाळा व पायाभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या सोबत प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने सुद्धा गुंतवणूक जरुरी आहे. आयआयटीमध्ये सतत देशाच्या संदर्भात संशोधन आणि अध्यापन ही बाब उद्योजकतेच्या बाबतीत आयटीला पुढे नेत असते. आम्ही आमच्या मर्यादानुसार दरवर्षी 30 ते 50 प्राध्यापकांची भरती निश्चित करू शकतो, असं त्यांनी अधोरेखित (vacancies of professors in IIT Mumbai) केलं.



आरक्षण रोस्टर नियमाचे पालन नाही - आयटीमध्ये नुकतेच ज्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यापैकीच एका विद्यार्थ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर विषमतेच्या जळजळीत वास्तवाची माहिती दिली की, आयआयटीमधील बहुतांशी रिक्त असलेल्या जागांमध्ये अनुसूचित जाती, आदिवासी आणि ओबीसी प्रवर्गातील प्राध्यापकांच्या जागा आहेत. शिक्षक संवर्गातील आरक्षण कायदा 2019 अनुसार आयआयटी आणि आयआयएम यासारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाचे नियम पालन करणे, अनिवार्य केले आहे. तरीसुद्धा जाणीवपूर्वक याबाबत उल्लंघन होत आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये सुरू केलेली 'मिशन मोड' भरती देखील उचित रित्या केली जात नाही. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी प्रवर्गातून भरती करण्याची औपचारिकता केवळ केली (Vacancies Of Professors) जाते.