मुंबई : वडाळा पश्चिम येथील डॉन बॉस्को शेल्टर होममध्ये ( Suicide in Don Bosco Shelter Home in Wadala West ) उमेश बापू चव्हाण वय 14 वर्षे याने शौचलायात गळफास लावून आत्महत्या केली. या प्रकरणी माटुंगा पोलिस ठाण्यात आयपीसी कलम 305 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला ( In Case Under IPC Section 305 has been Registered ) आहे. वडाळा पश्चिम येथील डॉन बॉस्को शेल्टर होममध्ये उमेश बापू चव्हाण वय 14 वर्षे याने दिनांक 12 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 7.30 ते 08.00 वाजताच्या दरम्यान शेल्टर होममधील सार्वजनिक शौचालयात गळफास लावून आत्महत्या केली ( Case Registered at Matunga Police Station ) केली होती.

मुंबईत वड्याळ्यातील 14 वर्षीय मुलाची आत्महत्या

त्या मुलाला या संस्थेमधील हेड फादर लेस्टर फर्नांडिस व इतर स्टाफ यांनी उपचाराकामी तत्काळ सायन रुग्णालय येथे दाखल केले होते. परंतु, त्यास येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासल्यानंतर रात्री 8.45 वाजता दाखलपूर्व मयत घोषित केले. या प्रकरणी माटुंगा पोलीस ठाण्यात अपमृत्यूची नोंद करण्यात आली होती.

मात्र, आज मृतकाची आई संगीता बाप्पू चव्हाण यांनी फिर्यादी जबाब दिल्याने माटुंगा पोलीस ठाणे येथे डॉन बॉस्को शेल्टर होम येथील संबंधित जबाबदार इसमाविरोधात भादंवि कलम 305/22 अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. यातील मयताचे शव पुढील अंत्यविधीकरिता त्याची आई संगीता बापू चव्हाण व इतर नातेवाईक यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

