मुंबई मुंबईत Mumbai Dahi Handi Festival दोन वर्षे कोरोना विषाणू प्रसारामुळे दहीहंडीसह इतर सण साजरे करण्यात आले नव्हते. यंदा विषाणूचा प्रसार कमी झाल्याने दहीहंडी हा सण मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जात आहे. हा सण काल मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. गोविंदा पथकांनी या सणाला मोठा उत्साह दाखवला. या उत्सवादरम्यान काल रात्री १२ वाजेपर्यंत १५३ गोविंदा जखमी 153 Govindas were Injured झाले असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यापैकी १३० गोविंदावर उपचार करून 130 Govindas have been Treated and Discharged घरी सोडण्यात आले आहे. तर २३ गोविंदा अद्यापि रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. Former Mayor Kishori Pednekar त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

१५३ गोविंदा जखमी मुंबईत १५०० हून अधिक मंडळे आहेत. ही मंडळे मुंबईत सर्वत्र फिरून राजकीय पक्ष, नेते, संस्था यांनी आयोजित केलेल्या दहीहंडीला भेट देऊन उंच थर लावून सलामी देऊन, दहीहंडी फोडत असतात. या बदल्यात या मंडळांना आयोजन कर्त्यांकडून रोख बक्षिसे दिली जातात. जास्तीत जास्त बक्षिसे मिळवण्याचा प्रयत्न मंडळांचा असतो. याचदरम्यान दहीहंडीसाठी थर लावताना मुंबईत रात्री १२ वाजेपर्यंत १५३ गोविंदा जखमी झाले होते. त्यांना सरकारी आणि पालिकेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. १५३ पैकी १३० गोविंदावर उपचार करून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर २३ गोविंदावर उपचार सुरू आहेत. आतापर्यंत दहिहंडीदरम्यान कोणतीही दुर्घटना नोंद झालेली नाही.

माजी महापौरांची धाव दरम्यान, थर लावताना जखमी झालेल्या गोविंदांना विविध रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले जात आहे. गोविदांवर त्वरित उपचार व्हावेत, उपचार करताना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत म्हणून मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केईएम रुग्णालयात धाव घेतली. जखमी गोविदांची विचारपूस करून डॉक्टरांनाही सूचना केल्या. जखमी गोविदांसोबत असलेल्यांना मार्गदर्शनही माजी महापौरांनी केले.

या रुग्णालयात गोविंदा दाखल जेजे हॉस्पिटलमध्ये २, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटलमध्ये ४, जीटी हॉस्पिटलमध्ये १२, नायर हॉस्पिटलमध्ये ११, केईएम ३०, सायन ९, ट्रॉमा रुग्णालय ६, कुपर हॉस्पिटल ६, आंबेडकर हॉस्पिटल कांदिवली २, व्ही एन देसाई ८, राजावाडी हॉस्पिटल १०, एमटी अग्रवाल १, बांद्रा भाभा ५, पोद्दार हॉस्पिटल ९

