कोल्हापूर : देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या पंतप्रधानांचा वाढदिवस राजासारखा साजरा करावा, (PM Modi birthday celebrated like king) असे सत्ताधाऱ्यांना वाटू लागले आहे. तर भारतात चित्ते कधी आणावेत याचा दिवस देखील राजाच्या वाढदिवसाच्या दिवशी निवडला जातो. त्यावरूनच देशात राजेशाहीला सुरुवात (Beginning of monarchy in the country) झाली आहे. असा खोचक टोला वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला (Prakash Ambedkar reaction on bringing cheetahs) आहे. आज ते कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत बोलत होते. (Prakash Ambedkar Press Conference Kolhapur)

हेलिकॉप्टरने चित्त्यांचे अभयारण्यात आगमन - चित्त्यांना देशात आणण्याची 70 वर्षांची प्रतीक्षा संपली. आफ्रिकन चित्ते ( African Cheetah ) विशेष विमानाने नामिबिया सोडल्यानंतर शनिवारी (17 सप्टेंबर) देशाच्या भूमीवर दाखल झाले. चित्तांना घेऊन जाणारे विमान ग्वाल्हेरच्या महाराजपुरा एअरवेजवर दाखल झाले. आता चित्त्यांना विमानातून हेलिकॉप्टरने हलविण्यात आले असून त्यांना कुनो अभयारण्याकडे रवाना करण्यात आले. कुनो अभयारण्य ( Kuno Sanctuary ) गेली अनेक वर्षे त्यांची वाट पाहत होते. संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य चित्त्यांच्या आगमनाच्या आनंदात डुंबले होते.

चित्यांच्या स्वागतासाठी PM मोदी आले : 70 वर्षांनंतर आफ्रिकन चित्त्यांनी भारताच्या मातीत पाऊल ठेवलं आहे. परदेशी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी पंतप्रधान स्वतः श्योपूरच्या कुनो नॅशनल पार्कमध्ये पोहोचले होते. चित्त्यांच्या आगमनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ग्वाल्हेर एअरवेजने आले. तेथून ते कुनो अभयारण्याकडे रवाना झाले. वायुमार्गाच्या आत असलेल्या जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसह गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा देखील त्यांचे स्वागत करण्यासाठी पोहोचले होते.

पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाची भेट : चित्ते भेट देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबरला श्योपूरला येणार होते. नामिबियातील ८ चित्त्यांनी हाली खेममध्ये खासगी विमानाने १७ तासांचा प्रवास केल्यानंतर प्रथम जयपूरला आणण्यात आले. त्यानंतर १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० वाजता लष्कराच्या चिनूक हेलिकॉप्टरने कुनो पालपूर अभयारण्यात बांधण्यात आलेल्या हेलिपॅडवर उतरविण्यात आले.

पंतप्रधान मोदींचा कुनो पालपूर चित्ता प्रोजेक्ट लॉन्चिंग प्रोग्राम: PM मोदी सकाळी 11 वाजता श्योपूरला पोहोचले आणि त्यांनी कुनोमध्ये चित्ता प्रोजेक्ट लाँच केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त ही देशासाठी मोठी भेट ठरली आहे. कारण 70 वर्षांनंतर भारतातून नामशेष झालेले चित्ते पुन्हा देशात धावताना दिसणार आहेत.