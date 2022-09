कोल्हापूर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे आज एक दिवसाच्या कोल्हापूर दौऱ्यावर ( Jyotiraditya Scindia Visit to Kolhapur ) आहेत. कोल्हापुरातील श्री क्षेत्र जोतिबा ( Jyotiraditya Scindia Darshan of Jotiba ) तसेच करवीर निवासिनी अंबाबाईचे दर्शन ( Jyotiraditya Darshan of Karveer Niwasini Ambabai ) घेऊन कोल्हापुरातील विमानतळ संदर्भातील महत्त्वाचे आढावा बैठकसुद्धा आज घेणार आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे कुलदैवत ज्योतिबा आहे. ते नेहमीच या ठिकाणी जोतिबाचे दर्शन घेत आले आहेत. 2019 सालीसुद्धा त्यांनी जोतिबाचे दर्शन घेतले ( Jyotiraditya Scindia will arrive in Kolhapur ) होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा ते कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असून, काही वेळातच जोतिबाचे दर्शन घेणार आहे.







जोतिबा कुलदैवत; 2019 मध्येही आले होते दर्शनाला : ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या घराण्याचे जोतिबा हे कुलदैवत आहे. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील अनेकजण यापूर्वी जोतिबाचे दर्शन घेऊन गेले आहेत. ते जेव्हा जेव्हा कोल्हापूर दौऱ्यावर असतील तेव्हा जोतिबाचे दर्शन घेऊनच ते आपल्या दौऱ्याला सुरुवात करतात. आजसुद्धा ते काही वेळातच जोतिबाचे दर्शन घेणार आहेत. 2019 साली विधानसभेच्या निवडणुकी वेळी काँग्रेसचे उमेदवार ऋतुराज पाटील यांच्या प्रचारासाठी ते कोल्हापूर दौऱ्यावर ते आले होते.

केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच कोल्हापुरात यावेळीसुद्धा त्यांनी युवकांशी संवाद साधून, त्यानंतर जोतिबाच्या दर्शनाला गेले होते. दख्खनचा राजा, अशी ओळख असलेल्या जोतिबाच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि देशभरातील भाविक मोठ्या संख्येने दरवर्षी येत असतात. शिंदेसुद्धा आता केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच कोल्हापूरात येत असून जोतिबाचे तसेच अंबाबाईचे दर्शन घेणार आहेत.

