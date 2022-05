कोल्हापूर - आनंद महिंद्रा ( Chairman Of The Mahindra Group, Anand Mahindra ) नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय असतात. ट्विटरवरील हटके, जुगाड गाड्या पाहून ते अनेकदा प्रभावित होत असतात. त्यामाध्यमातून गावातील जुगाडू लोकांशी त्यांचा संपर्क येतो. यापूर्वी सांगलीतील एका जुगाडू जिप्सीचालकास पाहून त्यांनी ट्विटवरुन व्हिडिओ शेअर केला होता. आता त्यांची नजर त्यांच्याच वाढदिवसाच्या निमित्ताने कोल्हापुरातील चेतना संस्थेतील दिव्यांग मुलांनी दिलेल्या अनोख्या शुभेच्छांकडे ( Chetana Apangmati Vikas NGO kolhapur ) पडल्याचे पाहायला मिळाले. शिवाय त्यांना विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या शुभेच्छांचा स्वीकार करत आजपर्यंतच्या या सर्वात स्पेशल शुभेच्छा आहेत, असेही म्हटले ( Anand Mahindra Receives Best Birthday ) आहे.

वाढदिवसाची सर्वोत्तम भेट - महिंद्रा ग्रुपचे सर्वेसर्वा आनंद महिंद्रा यांचा 1 मे रोजी वाढदिवस झाला. यानिमित्ताने त्यांच्यावर संपूर्ण देशभरातून वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. मात्र, कोल्हापुरातील चेतना अपंगमती विकास संस्थेतील दिव्यांग मुलांनी दिलेल्या शुभेच्छांनी महिंद्रा यांचे लक्ष वेधून घेतले. येथील संस्थेच्या फळ्यावर रंगीत खडूने महिंद्रा यांचे सुंदर चित्र रेखाटत 'हॅप्पी बिर्थडे आनंदजी' असे म्हटले आहे. यामध्ये स्पेशल विद्यार्थी तसेच इथल्या सर्व स्टाफकडून या शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत. आज ( 2 मे ) दुपारी स्वतः आनंद महिंद्रा यांनी याची दखल घेत ट्विट केले आहे. शिवाय माझ्या वाढदिवसाची ही सर्वोत्तम भेट असल्याचे म्हणत आभार मानले आहेत.

हेही वाचा - Hardik Patel twitter account : गुजरातमध्ये काँग्रेसला बसणार मोठा धक्का...हार्दिक पटेल यांनी पक्ष सोडण्याचे दिले संकेत