कोल्हापूर : कोल्हापूरातील एका सात वर्षांच्या बाळाने महिलांच्या केसातील पिन गिळल्याचा (7 year old child swallows hair pin) प्रकार समोर आला होता. शस्त्रक्रियाद्वारे डॉक्टरांनी यशस्वीपणे ही पिन बाहेर काढली. बाळाला गिळताना आणि छातीत त्रास होऊ लागल्याने त्यांनी तात्काळ येथील सीपीआर रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यानंतर एक्स-रेमध्ये बाळाने केसांतील पिन गिळल्याचे दिसून आले. (Child Swallows Hair Pin Kolhapur)

शस्त्रक्रियेनंतर बाळाची प्रकृती स्थिर- त्यानंतर तात्काळ वेळ न घालवता डॉक्टरांनी दुर्बिणीद्वारे अन्न नलिकेतून ही पिन बाहेर (Surgically removed the pin from the esophagus) काढली. जवळपास दीड सेंटीमीटर लांब ही पिन होती. सध्या बाळाची प्रकृती ठीक असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटले आहे.