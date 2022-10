औरंगाबाद - मुख्यमंत्र्या ( Chief Minister Eknath Shinde ) विरोधात अपशब्ध वापरल्याने चंद्रकांत खैरे यांच्यावर गुन्हा दाखल ( case registered against Chandrakant Khaire ) करण्यात आला आहे. एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देत असताना खैरे यांनी अपशब्द वापल्याबाबत शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ ( Rajendra Janjal, district president of Shinde group ) यांनी सातारा पोलिसात तक्रार दिली होती. मुख्यमंत्री यांच्याबाबत मर्यादा ओलांडून टीका केली असल्याने तक्रार ( case filed in Satara police ) दिली. यापुढे त्यांनी आपली भाषा सुधारली नाही तर, त्यांना वेगळ्या पद्धतीने उत्तर दिले जाईल असा इशारा शिंदे गटाकडून देण्यात आला.





खैरे यांनी उध्दव ठाकरे यांच्यावर केली होती टीका - चंद्रकांत खैरे सध्या करत असलेल्या टीका या फक्त प्रसिद्धीसाठी असल्याचा आरोप शिंदे गटाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ यांनी केला. याआधी एकनाथ शिंदे यांच्या दारावर रात्री दोन वाजेपर्यंत जाऊन बसायचे, निधी आणून इकडे तो विकत होते. इतकच नाही तर अनेक वेळा महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यावर अनेक वेळा भाजपसोबत जायला हवं मात्र उद्धव साहेब ऐकत नाही अशा तक्रारी त्यांनी खाजगी मध्ये केली होता, असा दावा जंजाळ यांनी केला.