औरंगाबाद : एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांच्या बंडानंतर ( After the Rebellion ) राज्यात पुन्हा एकदा भाजप सत्तेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या आषाढी एकादशीला देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis is the future CM ) यांना पंढरपूर पूजेचा मान ( Devendra Fadnavis on Ashadi Ekadashi ) मिळू दे, अशी प्रार्थना देवाकडे करणारे बॅनर भाजप कार्यकर्त्यांनी शहरात लावले आहेत.

भाजपकडून बॅनरबाजी

एकनाथ शिंदेंचे गुवाहाटी समीकरण : एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या अनेक आमदारांना घेऊन गुवाहाटी येथे आहेत. अशातच राज्यात पुन्हा भाजपची सत्ता येईल आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील, अशा चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत. यावरून राज्यातील अनेक शहरांत बॅनरबाजी सुरू आहे. औरंगाबाद शहरातही क्रांती चौकात देवेंद्र फडणवीस यांच्या समर्थनार्थ बॅनर लावण्यात आले आहे.

भाजपकडून बॅनरबाजी : 'हे माउली तुझा आशीर्वाद सदैव राहू दे, तुझ्या पंढरपूरच्या पूजेला मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजी येऊ दे' या आशयाचे बॅनर भाजप कार्यकर्त्यांकडून लावण्यात आले आहे. यावर कुणाल नितीन मराठे भारतीय जनता पार्टी असे लिहिण्यात आले आहे. हे बॅनर सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

