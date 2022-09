औरंगाबाद - औरंगाबादमध्ये चार ठिकाणी आयकर विभागाच्या धाडी IT Raid in Aurangabad पडल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. ज्योती नगर भागातील व्यास कुटुंबीयांच्या बंगल्यावर धाड असून त्यांच्याच इतर तीन ठिकाणी या धाडी असल्याची माहिती समोर आली Income Tax Department raids in Aurangabadआहे.

सकाळी चार वाजेपासून ही कारवाई सुरू करण्यात आली असली तरी, नेमकी कारवाई कशासाठी आहे किंवा कोणत्या बाबतीत आहे. याची स्पष्टता अद्याप करण्यात आलेली नाही. मात्र व्यास कुटुंबीय हे आधीपासून शिवसेनेच्या जवळीक असलेले कुटुंब मानले जाते.

त्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. सकाळ पासून पोलीस तैनात करण्यात आले आहे. महिला पोलीस देखील तैनात करण्यात आलेले आहेत आणि कारवाई सुरू झालेली आहे. मात्र याबाबत अद्याप तपशील आयकर विभागाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी दिलेला नाहीये. Income Tax Department raids in Aurangabad

