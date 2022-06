औरंगाबाद - गाडीचे चाक पंचर झाल्यावर गाडी जॅकवर उचलल्याचे आपण नेहमी पाहतो. मात्र, औरंगाबादच्या सातारा परिसरात ( home picked up By Jack in Aurangabad ) चक्क घरच जॅकवर उचलण्यात आलं आहे. 250 जॅक यासाठी वापरण्यात आले आहेत. पावसाळ्यात घरात येणाऱ्या पाण्यामुळे घराची उंची ( House Hight Increase By Jack In Aurangabad ) वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.

पावसाळ्यात घरात येत होते पाणी - सातारा परिसरात राहणाऱ्या आनंद कुलकर्णी आणि संजय गडाक पावसाळ्यात जमा होणाऱ्या पाण्याने त्रस्त झाले होते. उतारावर घर असल्याने परिसरात सतत पाणी साचायचं, त्यामुळे ड्रेनेजमधील पाणी उलट्या दिशेने येऊन घरात यायचं, तर बाहेर साचलेले पाणीदेखील घरात यायचं. त्यामुळे पावसाळ्यात घरात राहणे आणि घराच्या बाहेर पडणे अवघड व्हायचे. घर पाडून पुन्हा बांधण्यासाठी तीस लाखांचा खर्च होता. काही वर्षांपूर्वी बांधलेले घर पुन्हा पडायचे आणि बांधायचे शक्य नव्हते. त्यामुळे गेली चार वर्षे दोन्ही कुटुंबीयांनी त्रास काढला. मात्र, नवीन तंत्रज्ञानाबाबत माहिती मिळाल्याने त्यांनी घराची उंची वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धत वापरली.

घर उचलले जॅकवर - जास्त खर्च न करता घरात येणारे पाणी अडवता येईल का, याबाबत कुलकर्णी यांनी तपास केला. त्यावेळी विदेशात घर लिफ्टिंग करण्यासाठी जॅकचा वापर केला जातो, ही माहिती मिळाली. त्याबाबत त्यांनी इंटरनेटच्या माध्यमातून काही व्हिडिओ पाहिले. त्यात त्यांना भारतातदेखील या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो ही माहिती कळल्याने त्यांनी हरियाणा येथील श्रीराम बिल्डिंग लिफ्टिंग कंपनीला संपर्क केला आणि घराच्या कामाला सुरुवात झाली. अवघ्या पाच लाखांमध्ये घराची उंची चार फूट वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी अख्ख घर जॅकच्या साह्यानेवर उचलण्यात आले आहे.

महिना भरात उचलले घर - मे महिन्यात घराच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. 250 जॅक आणि जवळपास 20 मजुरांच्या साहायाने घराची उंची अडीचफुट इतकी वाढवण्यात आली आहे. अजून थोडी उंची वाढवून नंतर बांधकाम केले जाणार आहे. हे तंत्रज्ञान 1976 पासून भारतात विकसित असून कोणत्याही प्रकारच्या घराची उंची वाढवता येऊ शकते. त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने काम केले जाते. चार मजली इमारतीची उंची किमान चार ते पाच फुटापर्यंत वाढवता येते. इतकंच नाही तर हे घर बाजूच्या जागेवरदेखील हलवण्याची सोय आहे. अशी माहिती हरियाणा येथील श्रीराम कंपनीचे व्यवस्थापक जितेंद्र कुमार यांनी दिली.

