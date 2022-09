औरंगाबाद - राज्यभर शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध घेत असताना, काही भागांमध्ये शालेय विद्यार्थी मदरशामध्ये School students are going to Madrasa जात असल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आली आहे. त्यावर आता औरंगाबाद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी सर्व तालुक्याच्या पंचायत समिती आणि गटशिक्षणाधिकारी यांना याबाबत माहिती सादर करण्याच्या आदेश दिले आहेत. jilha parishad school





कादराबाद येथील सर्वेक्षणात प्रकार समोर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. कादराबाद या गावातील जिल्हा परिषद शाळेची तपासणी करताना शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना धक्कादायक बाब समोर आली. त्यामध्ये गैरहजर असलेले विद्यार्थी त्यावेळेस मदरशात जाऊन शिक्षण घेतात, ही बाब समोर आली. त्याचबरोबर इतर काही गावातही असे प्रकार होत असल्याची माहिती चौकशीत समोर आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अशा मुलांची संख्या किती आहे, याबाबत जिल्हा परिषद तर्फे Aurangabad Zilla Parishad आढावा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. Aurangabad news





ही कारणे आली समोर औरंगाबाद जिल्ह्यात 4602 जिल्हा परिषदेचे शाळा आहेत. यात उर्दू माध्यमाच्या शाळांची संख्या 443 आहे. एकूण 9 लाख 41 हजार 459 विद्यार्थी शिकत आहेत. एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता 1244 शाळाबाह्य मुलं असल्याचं सर्वेक्षणात समोर आला Zilla Parishad School Enrollment Decreased आहे. यामध्ये वेगवेगळी कारण देखील सांगण्यात आली आहेत. त्यामध्ये मुख्य कारण म्हणजे कोरोनाचा प्रादुर्भाव, बालविवाह, बालमजुरी आणि पालकांचे स्थलांतर अशी वेगवेगळे कारण यामध्ये नमूद करण्यात आली आहेत. Aurangabad Zilla Parishad School Enrollment Decreased Inquiry Ordered As Children Go To Madrasa

