औरंगाबाद - विधान परिषद निवडणूक होताच शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे ( Shivsena five mla with eknath shinde ) यांच्यासह अनेक आमदार नॉट रिचेबल आढळून आले आहेत. ज्यामध्ये औरंगाबाद ( Aurangabad district mla with eknath shinde ) जिल्ह्यातील सेनेचे 5 आमदार ( Aurangabad district shivsena five mla ) शिंदे यांच्या सोबत असल्याचे समोर आल्याने शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात भगदाड पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा - शिवसेनेचे सदा सरवणकर आणि मंगेश कुडाळकर गुजरातला रवाना, एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थक आमदारांच्या संख्येत वाढ

जिल्ह्यातील दोन मंत्री आणि चार आमदार गायब - औरंगाबाद जिल्ह्यात शिवसेनेचे सहा आमदार आहेत. त्यामध्ये राज्याचे मंत्री संदीपान भुमरे आणि अब्दुल सत्तार यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर रमेश बोरनारे, प्रदीप जयस्वाल आणि संजय शिरसाठ या तीन आमदारांचा समावेश आहे. हे पाचही आमदार नॉट रिचेबल आहेत. त्यामुळे, शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात मोठे आव्हान तयार झाले असल्याचे बोलले जात आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी केली आमदारांची कामे - शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यातील आमदारांना आर्थिक मदत करत त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामे केली. विशेषत: कन्नड, सिल्लोड आणि पैठण या तिन्ही मतदारसंघातील आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने काही विकास काम करत आपला मतदार टिकवण्याचा प्रयत्न केला. तर इतर आमदारांनाही अनेक वेळा त्यांनी मदत केली आहे. आपल्या खात्यात निधी नसला तर दुसऱ्याच्या खात्यातील निधी वळवून ही कामे एकनाथ शिंदे यांनी करून दिली आहे. या कामांमुळे आमदारांची शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा जास्त जवळीक एकनाथ शिंदे यांच्याशी झाली असल्याचे दिसून येत होत. त्यामुळे, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत हे आमदार असल्याचे बोलले जात आहे. हे सहा आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत भाजपच्या गळाला लागले तर जिल्ह्यात नऊ मतदारसंघात भाजपचे वर्चस्व दिसून येईल, हे मात्र नक्की.

असा आहे बंडखोर आमदारांचा प्रवास -

संदीपान भुमरे - राज्याचे रोजगार हमी मंत्री संदीपान भुमरे गेली 33 वर्षे सेनेत आहेत. 1889 मध्ये पहिल्यांदा पैठण पंचायत समिती निवडणूक लढवली. त्यांनी पैठण तालुक्यात पक्ष बळकट केला. तीन वेळा पैठण मतदारसंघातून आमदार म्हणून ते निवडून आले. तर, 2019 मध्ये निवडून आल्यावर त्यांना मंत्रिमंडळात रोजगार हमी खात्याचे मंत्री म्हणून संधी मिळाली. कट्टर शिवसैनिक, बाळासाहेबांना मानणारा कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख आहे.

अब्दुल सत्तार - राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार तसे काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत तिकीट वाटपाने नाराज झाल्याचे सांगत त्यांनी काँग्रेस सोडली. त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश करायचा होता. मात्र, सिल्लोड येथील स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांचा विरोध झाल्याने शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने त्यांनी सेनेत प्रवेश केला. खरंतर अब्दुल सत्तार यांचा मतदार पक्षाचा नाही तर त्यांचा वयक्तिक मतदार आहे. मात्र, राजकारणात पक्ष महत्वाचा असल्याने मुस्लीम असूनही त्यांनी सेनेचा हात धरत निवडणूक लढली आणि जिंकली. एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे राज्यमंत्री पदही मिळवले. त्यामुळे, एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले असल्याच बोलले जात आहे.

संजय शिरसाठ - रिक्षा चालक ते आमदार असा प्रवास पश्चिम मतदारसंघाचे आमदार संजय शिरसाठ यांनी केला. 1988 मध्ये शिवसेनेची स्थापना झाल्यावर शिवसैनिक म्हणून काम करत असताना 2000 मध्ये महानगर पालिकेत नगरसेवक म्हणून ते निवडून आले. सलग दोन वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून येत त्यांनी छाप पाडली. त्यामध्ये त्यांनी सभागृह नेतेपद भूषवले. 2009 मध्ये नव्याने अस्तित्वात आलेल्या औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघात त्यांनी आमदारकी लढवत विजय मिळवला. त्यानंतर सलग तीनवेळा आमदार म्हणून ते निवडून आले. 2019 मध्ये युती तुटली, त्यात मंत्रिपद मिळेल अशी अपेक्षा असताना संधी न मिळाल्याने ते नाराज होते.

प्रदीप जैस्वाल - मध्य मतदारसंघाचे आमदार प्रदीप जैस्वाल कट्टर शिवसैनिक म्हणून ओळखले जातात. सर्व सामान्यांमध्ये वेगळी ओळख त्यांनी निर्माण केली. 1988 मध्ये पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले. आणि महापौर देखील झाले. त्यानंतर त्यांनी मनपामध्ये वेगवेगळ्या पदांवर काम केल. 1996 मध्ये लोकसभा लढवत खासदार झाले. 2009 मध्ये विधानसभेचे तिकिट नाकारल्याने अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आमदारकी खेचून आणली. आणि पुन्हा सेनेत गेले. 2014 मध्ये सेनेने उमेदवारी दिली. मात्र, भाजपच्या उमेदवारामुळे मतांचे विभाजन झाले आणि त्यांचा पराभव झाला. 2019 मध्ये पुन्हा त्यांना तिकिट मिळाले आणि ते निवडून आले.

रमेश बोरनारे - पहिल्यांदाच पक्षाने विश्वास टाकला आणि तो सिद्ध करत ते आमदार झाले. सेनेचे माजी आमदार आर.एम. वाणी यांचे कट्टर समर्थक मानले जात होते. 2014 मध्ये वैजापूर मतदारसंघात आर.एम. वाणी यांचा पराभव झाला. 2019 मध्ये बोरनारे यांना संधी मिळाली. सधन कुटुंबातील व्यावसायिक असलेले रमेश बोरनारे पहिल्याच निवडणुकीत विजयी झाले आणि शिवसेनेचा हक्काचा मतदारसंघ पुन्हा मजबूत झाला.

हेही वाचा - Letter To Governor : एकनाथ शिंदे विधीमंडळ पक्षप्रमुखपदी कायम, बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना लिहिले पत्र