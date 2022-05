औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरात पुंडलिकनगर भागात दाम्पत्याची ( Murder of a couple ) हत्या झाल्याचे घटना उघडकीस आली असून, शामसुंदर कलंत्री आणि किरण कलंत्री असे जोडप्याचे नाव असून, पोलिस मारेकऱ्याचा तपास सुरू असतानाच घटना घडल्यापासून या दाम्पत्याचा मुलगा गायब असल्यामुळे ( The boy has been missing since the incident ) त्याच्यावर संशय व्यक्त होत होता.





बरेच दिवस मृतदेह होते घरात : शामसुंदर कलंत्री हे व्यावसायिक होते. पुंडलीकनगर गल्ली क्रमांक 4 मध्ये मारुती मंदिराच्या बाजूला त्यांचे दुकान आणि घर आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून घरातून वास येत होता. रविवारी रात्री वास अधिक तीव्र झाल्याने नागरिकांना संशय आला आणि त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी पाहणी केली असताना शामसुंदर आणि किरण कलंत्री यांचे मृतदेह दिसून आले.





गुन्ह्याचा असा लागला छडा : शामसुंदर यांचा मृतदेह गॅलरीत तर किरण यांचा मृतदेह पोत्यात सापडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. शामसुंदर यांचे तीन लग्न झाले होते. किरण ही त्यांची तिसरी पत्नी होती. त्यांना पहिल्या पत्नीपासून मुलगा आकाश तर तिसरी पत्नी किरण यांच्यापासून मुलगी आहे. मुलगी शिक्षणासाठी बाहेर राहते. या हत्येनंतर आकाश उर्फ देवेंद्र गायब झाला होता, वैष्णवीने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी आकाशने आवाज बदलून वडील असल्याचे भासवले आणि आम्ही दोघे गावाला जात आहोत तरी घरी येऊ नको, असे सांगितले. त्यामुळे आकाशवर संशयाची सुई असल्याने आकाश उर्फ देवेंद्र कलंत्री हा शिर्डीला येणार असल्याची पक्की खबर मिळाल्याने औरंगाबाद पोलिसांनी शिर्डी पोलिसांना याबाबत माहिती कळविली असता शिर्डी पोलिसांनी पुंडलिकनगर पोलिस स्टेशन औरंगाबाद येथील गुन्हा रजि.नं. 184/22 आयपीसी 302 मधील आरोपी नामे देवेंद्र शामसुंदर कलंत्री ( वय 26 ) यास औरंगाबाद पोलिसांच्या मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सापळा रचत शिर्डी येथून पकडून गुन्हे शाखा औरंगाबाद शहर यांच्या ताब्यात देण्यात आले या कारवाईत सहा.पो.नि. प्रवीण दातरे व शिर्डी पोलिस स्टेशन चे कर्मचारी यांचा सहभाग होता.

