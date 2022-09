अमरावती : अवघ्या काही क्षणात एखाद्या व्यक्तीचे उभे होऊन चित्र रेखाटणारे देशातील उच्च दर्जाचे चित्रकार अशी ओळख असणारे प्रा. विजय राऊत यांनी ॲनिमेशन क्षेत्रात उंच झेप (Prof Vijay Raut Established Art of Animation in Vidarbha ) घेतली आहे. परदेशातील ही कला मुंबई, पुण्यात रुजली असताना विदर्भात मात्र ॲनिमेशन या प्रकाराची ओळख ( Vijay Raut also Started Masters Degree Course ) खऱ्या अर्थाने प्रा. विजय राऊत यांनी रुजवली आहे.

विजय राऊत या अवलियाने विदर्भात रुजवली ॲनिमेशन कला

ॲनिमेशन क्षेत्रात विजय राऊत यांचे जागतिक पातळीचे योगदान : गत तीस वर्षांपासून ॲनिमेशन क्षेत्रात विजय राऊत यांचे जागतिक पातळीचे ( Vijay Raut also Started Masters Degree Course ) योगदान आहे. पदवी अभ्यासक्रमाद्वारे हजारो विद्यार्थी घडविणाऱ्या प्रा. विजय राऊत यांच्याकडे या वर्षीपासून ॲनिमेशन विषयाचा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमदेखील सुरू झाला असून, देशात असा अभ्यासक्रम मोजक्याच ठिकाणी उपलब्ध आहे. ( Raut Contributed Globally in Field of Animation ) विदर्भातील नवकलावंतांना अतिशय मोठी संधी या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली आहे.

विजय राऊत या अवलियाने विदर्भात रुजवली ॲनिमेशन कला



कलाविश्वासाठी भूषण असणारा हरहुन्नरी कलावंत : एखाद्याचा चेहरा पाहिला की, अवघ्या काही क्षणातच त्याचे हुबेहूब चित्र काढण्याची विलक्षण अशी कला प्राध्यापक विजय राऊत यांच्यामध्ये आहे. थ्रीडी पेंटिंग हा त्यांचा अनोखा कलाप्रकार पाहून कुठलीही व्यक्ती थक्क होईल, अशी जादू त्या कलाकृतीमध्ये पाहायला मिळते. 2002 ते 2010 पर्यंत भारतातील सर्वात जुन्या दि बॉम्बे आर्ट सोसायटीचे अध्यक्ष पद भूषविणारे विजय राऊत हे खऱ्या अर्थाने कलाविश्वासासाठी भूषण असणारा हरहुन्नरी कलावंत आहे. याची प्रचिती त्यांच्या अमरावती शहरातील ॲनिमेशन कॉलेजला भेट दिल्यावर निश्चितपणे होते.

जॉर्ज फर्नांडिस यांचे चित्र



सर जे जे स्कूल ऑफ आर्टमधून मिळाली भरारी : अमरावती शहरातील आज नामवंत व्यक्तिमत्व म्हणून ओळख असणारे प्राध्यापक विजय राऊत यांनी 1987 मध्ये मुंबईच्या सर जे जे स्कूल ऑफ आर्टमधून अप्लाइड आर्ट या कला प्रकारात गुणवत्ता यादीत स्थान पटकाविले होते. पेंटिंगसह ॲनिमेशन फिल्म मेकिंग क्षेत्रात अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पारितोषिके प्राध्यापक विजय राऊत यांना मिळाली आहेत. 2012 आणि 2016 मध्ये जर्मनी येथील अतिशय मानाचा लेन्स स्टोअर लॅटिक्युलर अवॉर्ड त्यांच्या थ्रीडी मोशन पेंटिंगसाठी मिळाला आहे. दि बॉम्बे आर्ट सोसायटी, दि आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि इतर अनेक मान्यवर संस्थेचे पुरस्कार त्यांनी पटकाविले आहेत. शिकागो फिल्म फेस्टिव्हल, अमेरिका फिकी फिल्म इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये त्यांच्या ॲनिमेटेड शो फिल्मला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. महाराष्ट्रातील चंद्रकांत मांढरे पुरस्कारही यंग आर्टिस्ट म्हणून त्यांनी मिळवला आहे.



विजय राऊत यांनी विदर्भात रुजवली ॲनिमेशन कला



मुंबईत नाव कमावले, अमरावतीत निर्माण केले विश्व : एक मोठा कलावंत म्हणून विजय राऊत यांनी मुंबईत मोठे नाव कमावले. मुंबईत शंभर-दीडशे लोक त्यांच्या हाताखाली काम करीत असणारा ॲनिमेटेड स्टुडिओदेखील त्यांच्याकडे होता. मात्र, आपली कला आपल्या मातीत रुजावी, असे त्यांना सतत वाटत असल्यामुळे 2003 मध्ये त्यांनी अमरावतीत ॲनिमेशन कॉलेजची स्थापना केली. ॲनिमेशन हा प्रकार भारतीयांसाठी अगदी नवीन असणारा तो काळ होता.

भारतात ॲनिमेशन प्राथमिक अवस्थेत असताना अमरावतीत सुरू केले सेंटर : भारतात ॲनिमेशन प्राथमिक अवस्थेत असताना अमरावतीमध्ये छोटेसे ट्रेनिंग सेंटर म्हणून विजय राऊत यांनी ॲनिमेशन सेंटर सुरू केले. तीन वर्षांचा आर टू ॲनिमेशन असा अभ्यासक्रम त्यांनी आपल्या सेंटरवर सुरू केला. 2018 मध्ये संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने त्यांच्या सेंटरला बीएससी ॲनिमेशन या पदवी अभ्यासक्रमास मान्यता दिली. येथून त्यांचे ॲनिमेशन सेंटर हे 'द कॉलेज ऑफ ॲनिमेशन बायो इंजीनिअरिंग अँड रिसर्च सेंटर' या नावाने नव्या रूपात आणि स्वरूपात समोर आले. या वर्षी म्हणजे 2022-23 या शैक्षणिक क्षेत्रात एमएससी ॲनिमेशन ह्या अभ्यासक्रमालादेखील मान्यता मिळाली असून, याच क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना संशोधन करता यावे आणि ॲनिमेशन कला ही भारतीय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावी यासाठी आता प्राध्यापक विजय राऊत यांची धडपड सुरू आहे.





असे आहे त्यांचे अमरावतीत ॲनिमेशन विश्व : ॲनिमेशन नेमके काय आहे, याची माहिती कोणाला जाणून घ्यायची असेल तर अमरावती शहरात प्राध्यापक विजय राऊत यांच्या ॲनिमेशन कॉलेजला भेट दिल्यावर खऱ्या अर्थाने अनिमेशन विश्वाची ओळख प्रत्येकाला होईल. इतक्या पारदर्शक पद्धतीने त्यांच्या महाविद्यालयात ॲनिमेशन विश्व निर्माण करण्यात आले आहे. अप्रतिम सुंदर अशा परिसरात अम्युजमेंट पार्क, आर्ट गॅलरी, फिल्म थिएटर, म्युझिक स्टुडिओ, ड्रॉइंग आणि पेंटिंग स्टुडिओपासून सर्व अद्ययावत सुविधा अमरावतीच्या ॲनिमेशन कॉलेजमध्ये आहे.





महाविद्यालयात कलाकृतींचा चिक्कार खजाना : प्राध्यापक विजय राऊत यांच्या ॲनिमेशन कॉलेजमध्ये साधा फेरफटका मारला तर विविध आकारातील अनेक मूर्ती, पेंटिंग्स, भिंतीवरील आकर्षक चित्र, ॲनिमेटेड चित्र, शेकडून नटबॉलच्या साह्याने निर्माण करण्यात आलेली भली मोठी शंकराची मूर्ती, मातीच्या विविध आकारातील आणि सुरेख अशा गणपतीच्या मूर्ती अशा नानाविध कलाकृतींचा शिकार खजाना पाहून पाहणारा केवळ थक्कच होतो, असे कलेच भव्य दालन त्यांच्या महाविद्यालय परिसरात आहे.





या व्यक्तींचे रेखाटले चित्र : प्राध्यापक विजय राऊत यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, छत्रपती शिवाजी महाराज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देशाचे माझी संरक्षण मंत्री दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस, राज ठाकरे, सचिन तेंडुलकर, सिंधुताई सपकाळ, अण्णा हजारे, आमदार बच्चू कडू यांच्यासह अनेक मोठ्या व्यक्तींची चित्र प्राध्यापक विजय राऊत यांनी रेखाटली असून या संपूर्ण चित्रांचे हा सदानंद त्यांच्या महाविद्यालयात पाहायला मिळते.





राज ठाकरेंचे आहेत जवळचे मित्र : 1987 मध्ये मुंबईत जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये कलेचे शिक्षण घेत असताना विजय राऊत यांच्यासोबत राज ठाकरेदेखील होते. त्यावेळी शिकताना राज ठाकरे यांच्यासोबत झालेली विजय राऊत यांची मैत्री आजसुद्धा कायम आहे. आजही प्राध्यापक विजय राऊत हे राज ठाकरे यांच्यासोबत काम करतात. मित्र म्हणून अनेक विषयांवर चर्चा करतात. विशेष म्हणजे राज ठाकरे यांचा अमरावतीत जवाई दौरा होतो. त्यावेळी ते प्राध्यापक विजय राऊत यांच्या ॲनिमेशन कॉलेजला भेट दिल्याशिवाय मुंबईत परतत नाहीत. राज ठाकरे हे प्राध्यापक विजय राऊत यांचे जवळचे मित्र असले तरी विजय राऊत हे अजिबात राजकारणी नाहीत. ते केवळ आणि केवळ उत्कृष्ट कलावंतच आहेत.