अमरावती स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषी मंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी स्थापन केलेल्या आणि राज्यातील द्वितीय क्रमांकाची शिक्षण संस्था असलेल्या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या Shri Shivaji education society कार्यकारी परिषेच्या Election to the post of Executive Council, ९ पदाकरिता ११ सप्टेंबरला निवडणूक 21 candidates in stand for 9 seats होणार आहे. बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी, डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी 'श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेची' स्थापना केली होती. संस्थेकडून सुमारे १०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली असून; ८ सप्टेंबर पासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. Shri Shivaji education society election

अशी पार पडेल निवडणूक प्रक्रिया श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचा कार्यकारी परिषदेचा कार्यकाळ, १४ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. तत्पूर्वी ११ सप्टेंबरला संस्थेची निवडणूक होणार आहे. याकरिता ८ व ९ सप्टेंबर रोजी कार्यालयीन वेळेत, संस्था कार्यालयात निवडणुकीकरिता, कोरे नामांकन अर्ज विक्रीकरिता उपलब्ध राहणार आहे. १० सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयात आमसभेला सुरुवात होईल. दुपारी १ ते ३ वाजेपर्यंत नामांकन अर्ज दाखल करणे. दुपारी ३:३० वाजता प्राप्त नामांकन अर्जाची यादी सूचना फलकावर प्रसिद्ध करणे. दुपारी ३:३१ ते ४:३० दरम्यान प्राप्त नामांकन अर्जाची छाननी करणे. सायंकाळी ५ वाजता वैद्य नामांकन अर्जाची यादी प्रसिद्ध करणे. सायंकाळी ५ ते ६ वाजेपर्यंत नामांकन अर्ज मागे घेण्याची संधी दिली जाणार आहे. तर सायंकाळी ६:३० वाजता निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केली जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ११ सप्टेंबर रोजी, सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत 'श्री शिवाजी शारीरिक महाविद्यालयात' पाच केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पार पडेल. सायंकाळी 7:30 वाजता पासून मतभेद प्रारंभ होईल व निकाल जाहीर केला जाईल.

श्री शिवाजी शिक्षण संस्था

दोन दिग्गजांमध्ये रंगणार सामना श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यांचे नेतृत्वाखाली प्रगती पॅनल, तर माजी आमदार नरेशचंद्र ठाकरे यांचे विकास पॅनल परस्पराविरुद्ध मैदानात उभे आहेत. दोन्ही पॅनल मधील अध्यक्ष पदाकरिता २, उपाध्यक्षपदाकरिता ६, कोषाध्यक्ष २, कार्यकारणी सदस्य पदाकरिता ८ असे एकूण 18 तर ३ अपक्ष उमेदवार निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत आहे. अपक्ष मध्ये डॉ. विठ्ठल वाघ, उपाध्यक्ष पदाकरिता आनंद देशमुख व डॉ. प्रमोद झाडे हे सदस्य पदाकरिता मैदानात असणार आहेत. एका उमेदवाराला ९ मते देण्याचा अधिकार असणार आहे. आधार कार्ड, संस्थेचे ओळखपत्र यावर मतदान करता येणार आहे.







७७४ मतदार बजावणार मतदानाचा अधिकार संस्थेकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये ८१४ मतदारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यातील ४० मतदारांचे निधन झाल्याने, ४७४ मतदार मतदानाचा हक्क बजावण्यास पात्र आहेत. संस्थेची वार्षिक उलाढाल ६०० कोटी रुपयांची आहे. ती या पूर्वी 300 कोटी होती. ७७४ मतदार ६०० कोटींच्या नियोजन कर्त्यांची निवड करणार आहे. Shri Shivaji education society election