अमरावती : विदर्भात प्रथमच अमरावती जिल्ह्यात पाच मानवनिर्मित देवराई वन प्रकल्प ( Man made Deorai Forest Project ) उभारले जात आहेत. रविवारी १८ सप्टेंबर रोजी शहरातील तपोवन कॅम्पसमध्ये या प्रकल्पाचे उद्घाटन (Inauguration of this project at Tapovan Campus ) होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे एक एकर म्हणजेच चाळीस हजार चौरस फूट क्षेत्रात स्थापन केलेल्या प्रत्येक देवराईमध्ये दहा बाय दहा फुटांच्या ४०० ग्रिडमध्ये सुमारे ८६ प्रजातींची झाडे लावण्यात येत आहेत.





एकाच प्रजातीची झाडे सहवासात वाढण्यास होते मदत : देवराई प्रकल्पात एकाच प्रकारची झाडे लगतच्या चार ग्रेडमध्ये लावली जातात. जेणेकरून एकाच प्रजातीची झाडे एकमेकांच्या सहवासात चांगली वाढतात. प्रकल्पाच्या मधोमध चाळीस हजार चौरस फूट जागा असून त्याभोवती संपूर्ण देवराई प्रकल्प उभारला जाणार आहे. ठिबक सिंचन पद्धतीने आठवड्यातून सरासरी तीन वेळा अर्धा तास पाणी दिले तरी ते या झाडांच्या वाढीसाठी पुरेसे आहे.







देवराई वन प्रकल्पाचे आहेत अनेक फायदे : आपल्या वेदानुसार झाड १० सत्पुरुषांच्या बरोबरीचे आहे. देवराईत वृक्षारोपण केलेल्या व्यवस्थेमुळे देवराईत मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, त्याचा आपल्यावर आणि सभोवतालच्या परीसरावर सकारात्मक परिणाम होतो. देवराईचे केंद्र ध्यानाचे केंद्र बनू शकते. सुमारे ८६ विविध प्रजातींसह, देवराई हे विद्यार्थी आणि कृषीशास्त्रज्ञांसाठी एक पर्यटन स्थळ बनू शकते. अन्न पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था असल्याने देवराई अनेक जीवाचे आश्रयस्थान बनू शकते. देवराई मातीची धूप रोखते आणि हवेतील धूळ काढून टाकते.





देवराई चे काम अनेक देशात; विदर्भात पहिला प्रयोग : देवराई ही संकल्पना अनेक देशांत आहे. देवराई फाऊंडेशनतर्फे आतापर्यंत सुमारे १६,१३,००० रोपे दान करण्यात आली असून रोपवाटिका उभारण्यासाठी १,९४,००० रोपांचे वाटप करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात आणि राज्याबाहेर १३२ मानवनिर्मित देवराई, ४२ देशांमध्येही पसरली आहे. देवराई ही संकल्पना केवळ आपल्या भारतातच नाही तर अमेरिका, जपान, व्हिएतनाम, इथिओपिया आदी देशात पसरली आहे.







पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी देवराई प्रकल्प : लाखो वर्षांपासून वनसंपदा हळूहळू नष्ट होत आहे. या वनसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्या हवाई, जलचर, स्थलीय आणि भूगर्भीय जीवसृष्टीची पुन्हा निर्मिती आणि पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी मानवाला पूर्वीप्रमाणे जगता यावे यासाठी या पृथ्वीवर वातावरण निर्माण करण्याच्या दूरगामी कल्पना येणाऱ्या शेकडो पिढ्यांना निरोगी व दीर्घायुष्य लाभावे या मंथनाचे फलित म्हणून पुणे स्थित रघुनाथ ढोले पाटील संचलित देवराई फाउंडेशन च्या मदतीने जिल्ह्यात प्रथमच एका वेळी पाच देवळी प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत.