Exam Fever 2022 : अमरावती - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाची ( Sant Gadge Baba Amravati University ) परीक्षा ऑनलाईन ( Agitation For Online Exam in Amravati University ) पद्धतीने घ्यावी या मागणीसाठी एनएसयूआय (NSUI) संघटनेच्या नेतृत्वात संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठावर मोर्चा ( Morcha For Online Exam In Amravati University ) निघाला होता. यावेळी विद्यापीठाचे प्रवेशद्वार पोलिसांनी बंद केले होते. हे प्रवेशद्वार ओलांडून मोर्चा विद्यापीठात शिरला. विद्यार्थ्यांचा मोर्चा थेट प्रशासकीय इमारतीजवळ धडकल्यानंतर तिथे पोलिस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक आणि नंतर झटापट झाली. या ठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांनी कुलगुरुंविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत ऑनलाईन परीक्षेची मागणी लावून धरली आहे.