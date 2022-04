अमरावती - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या घरावर शुक्रवारी एसटी बस कर्मचाऱ्यांनी ( ST Worker Attack At Sharad Pawar House ) हल्ला केल्याच्या निषेधार्थ आज अमरावती शहरातील पंचवटी चौकात ( NCP Agitation In Amravati ) जिल्हा ग्रामीण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी टायर जाळून एसटी कर्मचाऱ्यांचा ( Tires Burnt At Panchvati By NCP Youth Wing ) निषेध नोंदविण्यात आला.

दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील वराडे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या आंदोलनादरम्यान दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी शरद पवार यांच्या घरावर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात जोरदार नारेबाजी करण्यात आली. दरम्यान, आंदोलनामुळे अमरावती शहरातून अकोट, दर्यापूर परतवाडा आणि नागपूरला जाणाऱ्या पंचवटी चौकातील वाहतूक बराच वेळ ठप्प झाली होती. त्यानंतर गाडगेनगर पोलिसांनी आंदोलनस्थळी पोहोचत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहर शाखेच्यावतीने इर्विन चौक येथे मूक आंदोलन करण्यात आले.

काय आहे प्रकरण - गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला काल आक्रमक स्वरुप मिळाले. शेकडो एसटी कर्मचाऱ्यांनी काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांचे निवासस्थान असलेल्या सिल्व्हर ओकवर धडक दिली. या आंदोलनादरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांनी शरद पवार यांच्यासह अजित पवार यांच्याविरोधात नारेबाजी करत त्यांच्या घरासमोर चपलफेक, दगडफेक केली. त्यानंतर या आंदोलनातील 107 आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यामध्ये 25 महिलांचा समावेश आहे. या घटनेनंतर विविध स्थरावरून या घटनेचा निषेध करण्यात येत आहे.

हेही वाचा - Maharashtra Kesari : कोण होणार महाराष्ट्र केसरी?; 'या' दोन दावेदारांवर नजर