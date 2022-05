अमरावती - गेल्या काही दिवसांपासून मशिदीवरील भोंग्यांच्या ( Loudspeaker Controversy ) विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ( MNS Agitation Against Loudspeaker ) आंदोलन छेडले आहे. या पार्श्वभूमिवर आज अमरावती शहर मनसेचे ( Amravati MNS File Complaint Against Osmania Mosque Lodspeaker ) पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उस्मानिया मशिदीत होणाऱ्या अजान विरोधात तक्रार देण्यासाठी शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात ( MNS Agitation In City Kotwali Police Station ) गेले होते. मात्र, शहर कोतवाली पोलिसांनी या तक्रारीची दखल घेण्यास नकार दिल्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

मनसे कार्यकर्त्यांकडून तक्रार - अमरावती शहरातील मध्यवर्ती बस स्थानक परिसरात असणाऱ्या उस्मानिया मशिदीवर लागलेल्या भोंग्यांवरून बुधवारी दुपारी दीड वाजता अजान दिली जाते. हा आवाज अतिशय कर्कश असून यामुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास होतो. कुठलाही परवानगीविना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमाचे उल्लंघन करून या भोंग्यांचा वापर करण्यात येतो, अशी तक्रार मनसेचे जिल्हा संघटक पप्पू पाटील, पक्षाचे महानगरप्रमुख संतोष बद्रे, धीरज तायडे, प्रवीण डांगे, वृंदा मुक्तेवार, मनविसेचे शहर अध्यक्ष हर्षल ठाकरे यांनी शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात दिली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते आज सकाळपासून विविध मशीद परिसरात मशिदीवर लागलेल्या भोग्यांचा आवाज तपासत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांनी ही तक्रार दाखल करण्यास नकार दिल्याने मनसे कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यातच आंदोलन सुरू केले.

गुन्हा दाखल होईपर्यंत ठिय्या - उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आज आम्ही कर्कश आवाजात वाजणाऱ्या भोंग्याविरोधात शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी आलो होतो. आम्ही रीतसर तक्रार दिली असली, तरी या प्रकरणात कुठलाही गुन्हा दाखल करणार नाही, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली. आमच्या तक्रारीची जोपर्यंत दखल घेतली जात नाही, तोपर्यंत आम्ही शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यातच ठिय्या देणार असल्याचे मनसेचे जिल्हा संघटक पप्पू पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटले आहे.

परतवाडा, वरुड येथे कार्यकर्त्यांना अटक - दरम्यान, परतवाडा आणि वरुड शहरात मशिदीवरील भोंग्यांविरोधात आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांची करडी नजर असून सर्व कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे.

