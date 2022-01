अमरावती : महाराष्ट्र राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णाची संख्या पून्हा झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा निर्बंध लावण्यात आले आहे. गर्दी टाळण्याचे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. असे असले तरी ज्या अमरावती जिल्ह्यातून कोरोनाची दुसरी लाट ( Second wave of corona from Amravati district ) देशभर पसरल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्या अमरावती शहरातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मात्र कोरोना नियमांना चक्क हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे. कारण रुग्णालयात अपंग प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी आलेल्या रुग्णांची मोठी गर्दी ( Amravati Large crowd for disability certificate registration ) होत आहे. ही गर्दी टाळण्यासाठी मात्र रुग्णालय प्रशासनाने कुठल्याच उपाययोजना केल्या जात नाही. त्यामुळे कोरोनाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.



बुधवार असल्याने झाली होती गर्दी -

अमरावतीच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात अपंग प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी झालेली गर्दी

दर बुधवारी अपंग प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी जिल्ह्यातून अपंग बांधव येतात. त्यामुळे ती गर्दी वाढली असेल. गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असतो. तरी गर्दी होत असते. नाव नोंदणीसाठी नवीन काऊंटर सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. ज्यामुळे ही गर्दी टाळता येईल, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. शामसुंदर निकम यांनी ( Reaction of District Surgeon Dr. Shamsunder Nikam ) दिली आहे.राज्यात कोरोनाची रुग्ण संख्या वाढत असल्याने राज्य सरकारने महाविद्यालय, सिनेमा हॉल आदी गर्दीचे ठिकाणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच लग्न समारंभात केवळ पन्नास लोकांना परवानगी देण्यात आली आहे. गर्दी न करन्याचे अवाहन केले जात असताना मात्र जिल्हा सामान्य रुग्णालयात कोरोना नियमांचा फज्जा उडाला आहे. रुग्णाची नोंदणी करण्यासाठी काऊंटर कमी असल्याने येथे रुग्णांची गर्दी होत आहे.संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख महाविद्यालय प्रयोगशाळा तसेच विविध प्रयोगशाळेच्या रॅपिड अँन्टीजन टेस्ट अहवालनुसार अमरावती जिल्ह्यात बुधवारी ४७ नवे कोरोना बाधित रूग्ण ( 47 new corona infected in Amravati district ) आढळले आहेत. याबाबतची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने दिली आहे. त्यानुसार अद्यापपर्यंत एकूण रूग्णांची संख्या ९६ हजार ३६४ झाली आहे.