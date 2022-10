हैद्राबाद : विमा पॉलिसी आपल्या संपूर्ण कुटुंबाच्या ( Zero Cost Life Covers Offer Extra Benefit ) आर्थिक सुरक्षेचा भक्कम पाया घालतात. परंतु, आपल्यापैकी ( Financial Security of Family ) बहुतेकजण तत्काळ ( Anything Happens to Breadwinner Main Earner ) आर्थिक फायद्यांच्या अभावामुळे त्या घेणे टाळतात. पॉलिसीधारक पूर्ण मुदतीपेक्षा जास्त आयुष्य जगल्यास काहीही मिळत नाही, अशा जीवन योजनांना कोणतेही संरक्षण नाही. या पार्श्वभूमीवर, आपल्याला आर्थिक परिणामांचा विचार करावा ( Insurance Companies Pay Back Premium ) लागेल. उत्पन्न मिळवणार्‍या व्यक्तीला काहीही झाले, तर कुटुंबातील सर्व ( Get Additional Benefits From Zero Cost Life Plans Offered ) आश्रित सदस्यांना - जोडीदार, मुले, पालक आणि इतर आश्रितांना आर्थिक अडचणी येतात.

त्यामुळे, हे सांगण्याशिवाय जात नाही की, कमावणाऱ्याने संपूर्ण कुटुंबाच्या भविष्यातील सुरक्षिततेची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि त्यानुसार गुंतवणूक केली पाहिजे. लाइफ इन्शुरन्स घेतल्यास, तो सर्व प्रकारच्या आर्थिक संकटांना प्रतिबंधित करेल, जरी कमावणारा व्यक्ती अप्रिय घटनांमध्ये मरण पावला तरीही.

आतापर्यंत, जीवन विमा बाजार अनेक प्रकारच्या योजना प्रदान करीत आहे. मुदत विमा, एंडोमेंट, ULIPs (युनिट लिंक्ड विमा योजना), मनी बॅक पॉलिसी, इ. या सर्वांपैकी, मुदत पॉलिसी किमान प्रीमियमवर जास्तीत जास्त विमा देतात. तथापि, जर विमाधारकाने कार्यकाळ संपवला, तर मुदतीच्या योजनांना मुदतपूर्ती लाभ मिळत नाहीत. परिणामी, काही लोक मुदतीच्या योजनांचे सदस्यत्व घेत नाहीत, या कल्पनेने की मुदतपूर्ती पेआउट नसताना त्यांचे पैसे वाया जातील.

पॉलिसीधारकांच्या या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी, काही विमा कंपन्या मुदतीच्या योजनांवर 'रिटर्न ऑफ प्रीमियम' ऑफर करीत आहेत. जर पॉलिसीधारक पूर्ण मुदतीपर्यंत जगले, तर कंपनी तोपर्यंत प्लॅनधारकांनी भरलेले सर्व प्रीमियम परत करेल. आता, विमा कंपन्या 'झीरो कॉस्ट टर्म इन्शुरन्स' योजनांच्या नावाने असे फायदे देत आहेत. ठराविक कालावधीनंतर पॉलिसी काढण्याचेही ते पर्याय आहेत.

जर 'झीरो कॉस्ट टर्म प्लॅन्स'धारकांनी पैसे काढले, तर कंपनी त्यांना तोपर्यंत भरलेला सर्व प्रीमियम अदा करेल. त्यामुळे, पॉलिसीधारक या कालावधीत त्यांच्या भागावर खर्च न करता विमा संरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी याला 'झीरो कॉस्ट प्लॅन' असे नाव दिले आहे. बरेच लोक 70 ते 80 वर्षांचे होईपर्यंत दीर्घकालीन धोरणे घेतात. परंतु, काही काळानंतर ते सहसा स्वारस्य गमावतात. शिवाय, यापुढे कोणीही अवलंबित नसल्यास, ते विमा योजना बंद करतात. त्यांना अतिरिक्त फायदा मिळेल कारण त्यांनी तोपर्यंत भरलेले सर्व प्रीमियम परत मिळतील.

निवृत्तीबाबत स्पष्टता नसलेल्या आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट असलेल्यांसाठी 'शून्य खर्चाची मुदत विमा' योजना अतिशय उपयुक्त ठरेल. या योजना सध्या मॅक्स लाईफ, बजाज अलियान्झ आणि एचडीएफसी लाईफद्वारे प्रदान केल्या जात आहेत.

'झीरो कॉस्ट टर्म प्लॅन्स'च्या आकर्षक वैशिष्ट्यांमध्ये पॉलिसीधारकाला निश्चित प्रारंभिक कालावधीनंतर कधीही सोडण्याची सुविधा समाविष्ट आहे. तोपर्यंत भरलेला सर्व प्रीमियम परत केला जाईल. तथापि, हा लाभ 35 ते 40 वर्षांच्या मुदतीच्या योजनांच्या बाबतीतच दिला जाईल. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 60 टक्क्यांहून अधिक पॉलिसीधारक त्यांच्या कुटुंबाची दीर्घकालीन सुरक्षितता लक्षात घेऊन 70 ते 80 वर्षे वयापर्यंत मुदत योजना सुरू ठेवण्याचा पर्याय निवडतात. अशा व्यक्ती या पॉलिसी सहजपणे मागे घेऊ शकतात, एकदा त्यांच्याकडे यापुढे आश्रित नसेल.

पॉलिसीधारकाने पैसे काढल्यानंतर विमा कंपन्या त्याला जीएसटी कापून सर्व प्रीमियम भरतील. शून्य खर्चाच्या योजनांखालील प्रीमियम इतर नियमित मुदतीच्या योजनांप्रमाणेच असतो आणि प्रीमियम प्लॅनचा परतावा किंवा TROP (प्रीमियमच्या परताव्यासह टर्म इन्शुरन्स) सारखा महाग नसतो. केवळ 45 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे लोक शून्य खर्चाच्या योजनांचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.