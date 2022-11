नवी मुंबई : नवी मुंबईतील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Bombay Agricultural Produce Market Committee ) १०० किलो प्रमाणे शेवग्याच्या शेंगांच्या दरात हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. भेंडीच्या दरात १६०० रुपयांची वाढ झाली आहे. इतर भाज्यांचे दर स्थिर पाहायला मिळाले. भाज्यांच्या वाढत्या किमतींनी लोकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. महागाईचा फटका जनतेला बसल्याने जनता हैराण ( People are shocked because of inflation ) झाली आहे.







भाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे : भेंडी नंबर १ प्रति १०० किलो ४००० रुपये ते ६००० रुपये, भेंडी नंबर २ प्रति १०० किलो २८०० रुपये ते ३००० रुपये, लिंबू प्रति १०० किलो ३००० रुपये ते ३५०० रुपये, फरसबी प्रति १०० किलो प्रमाणे,३८०० रुपये ते ४००० रुपये, फ्लॉवर प्रति १०० किलो प्रमाणे १५०० रुपये ते १६०० रुपये, गाजर प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० रुपये ते ४००० रुपये, गवार प्रति १००किलो प्रमाणे रुपये ५००० ते ६०००रुपये दर राहिला आहे. घेवडा प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० ते ४००० रुपये, काकडी नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे २३०० रुपये ते २६०० रुपये, काकडी नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे १७०० रुपये ते २००० रुपये, कारली प्रति १०० किलो प्रमाणे ३४०० रुपये ते ३८०० रुपये, कच्ची केळी प्रति १०० किलो प्रमाणे २८०० रुपये ते ३००० रुपये, कोबी प्रति १०० किलो प्रमाणे १६०० रुपये ते १८०० रुपये, कोहळा प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३५०० रुपये.ढोबळी मिरची प्रति १०० किलो प्रमाणे ३३०० रुपये ते ४००० रुपये आहे.

एपीएमसी मार्केटमध्ये भाज्यांच्या वाढत्या किंमती

पडवळ प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ३५००रुपये, रताळी प्रति १०० किलो प्रमाणे ३९०० रुपये ते ४४००रुपये, शेवगा शेंग प्रति १०० किलो प्रमाणे ९५०० रुपये ते ११००० रुपये,शिराळी दोडका प्रति १०० किलो प्रमाणे ३५०० रुपये ते ४००० रुपये, सुरण प्रति १०० किलो प्रमाणे २४०० रुपये ते २८०० रुपये, टोमॅटो नंबर १ प्रति १०० किलो प्रमाणे १२०० रुपये ते १४०० रुपये, टोमॅटो नंबर २ प्रति १०० किलो प्रमाणे ९०० रुपये ते १००० रुपये दर आहे. तोंडली कळी १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ३००० रुपये ते ४५०० रुपये, तोंडली जाड प्रति १०० किलो प्रमाणे २३०० रुपये ते २५०० रुपये, वाटाणा १ प्रति १०० किलो प्रमाणे ७५०० रुपये ते ८००० रुपये, वालवड प्रति १०० किलो ३७०० रुपये ते ४२०० रुपये, वांगी काटेरी प्रति १०० किलो प्रमाणे २५०० रुपये ते ३००० रुपये, वांगी काळी प्रति १०० किलो प्रमाणे २२०० रुपये दर आहे. २४०० रुपये, मिरची ज्वाला प्रति १०० किलो प्रमाणे ४५०० रुपये ते ५०००रुपये, मिरची लवंगी प्रति १०० किलो प्रमाणे २६०० रुपये ते २८०० रुपये दर आहे.







पालेभाज्यांचे दर पुढीलप्रमाणे : कंदापात नाशिक प्रति १०० जुड्या १६०० रुपये ते २२०० रुपये, कंदापात पुणे प्रति १०० जुड्या १४०० रुपये १८०० रुपये, कोथिंबीर नाशिक प्रति १०० जुड्या २००० रुपये ते ३००० रुपये, कोथिंबीर पुणे प्रति १०० जुड्या १५०० रुपये ते २००० रुपये दर आहे. मेथी नाशिक प्रति १०० जुडया २०००रुपये ते २५०० रुपये, मेथी पुणे प्रति १०० जुड्या १५०० रुपये ते २००० रुपये, मुळा प्रति १०० जुड्या २५०० रुपये ते रुपये ३०००, पालक नाशिक प्रति १०० जुड्या १४०० रुपये ते १६०० रुपये, पालक पुणे प्रति १०० जुड्या १२०० रुपये १४०० रुपये, पुदिना नाशिक प्रति १०० जुड्या५००रुपये ते ८०० रुपये, शेपू नाशिक प्रति १०० जुड्या १६०० रुपये २२०० रुपये, शेपू पुणे प्रति १०० जुड्या १४०० रुपये १६०० रुपये दर आहे.