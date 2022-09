हैदराबाद: 35 वर्षीय अर्जुन विवाहित असून दोन मुले आहेत, त्याने दोन वर्षांपूर्वी एक घर विकत घेतले आणि शहरातील एका सुप्रसिद्ध कंपनीमध्ये दरमहा एक लाख रुपये कमावले. त्याला रु. भरावे लागेपर्यंत सर्व काही सुरळीत आणि स्थिर चालले होते. गृहकर्जासाठी मासिक ( Monthly installment for home loan ) 40,000 रु. काही वैयक्तिक आणि सुवर्ण कर्जाव्यतिरिक्त कार कर्जासाठी ( Monthly installment for Car loan ) 15,000. त्याने अधिक कर्ज घेतल्याने त्याचे मासिक उत्पन्न सर्व हप्त्यांमध्ये जात आहे. अचानक, अर्जुनला मासिक खर्च भागविण्यासाठी पैशासाठी संघर्ष करावा लागला. त्याची गुंतवणूक करण्याची क्षमता पूर्णपणे नष्ट झाली. तो वेळेवर परतफेड करण्यात अयशस्वी ठरल्याने, कर्ज पुरवठादारांकडून दबाव वाढला.

अर्जुनप्रमाणेच अनेक कमावतेही अशा आर्थिक संकटात अडकले आहेत ( Unsolicited loans cast an inescapable trap ), ज्यातून त्यांना बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नाही. हे सर्व कारण ते दिलेले प्रत्येक कर्ज घेत आहेत. या सर्व टाळता येण्याजोग्या समस्यांचे मूळ कारण कमाईनुसार खर्च करण्याच्या मूलभूत तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करणे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, वर्तमान कल भविष्यातील उत्पन्न आज खर्च करण्याचा आहे. एकदा आर्थिक योजना ( Financial planning ) बिघडली की पुन्हा रुळावर येणं खूप कठीण असतं.

कर्ज घेणे सोपे आहे, परंतु त्याआधी आपण लहान त्याग करण्यास तयार असले पाहिजे. पगार, लाभांश, व्याज आणि इतर स्त्रोतांकडून होणारा खर्च आणि उत्पन्न यामध्ये समतोल राखला पाहिजे. गरजा, इच्छा आणि चैनी यात फरक असायला ( Needs desires and luxuries must be differentiated ) हवा. आपण आपल्या इच्छा पुढे ढकलल्या पाहिजेत. तुमच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त सुखसोयींमुळे तुम्ही कर्जाच्या सापळ्यात अडकू शकता. कर्ज घेण्यापूर्वी, मागील कर्ज आणि वचनबद्धतेची सखोल तपासणी केली पाहिजे. 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज असलेली कर्जे दीर्घकाळासाठी एक मोठा बोजा आहे.

त्यांच्यावर आधीच असह्य कर्ज असेल तर त्यांनी सत्य स्वीकारावे. पहिले प्राधान्य हे अधिशेष वाढवायला हवे, म्हणजे वेळेवर हप्ते भरण्याची क्षमता साध्य ( ability to pay timely instalments ) करण्यासाठी खर्च कमी करणे. तुम्ही बँक ठेवी, इक्विटी, म्युच्युअल फंड आणि कर्जातून किती पैसे काढू शकता याची स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक आहे. कर्ज घेण्यापूर्वी, त्याची परतफेड करण्यासाठी कृती योजना आवश्यक आहे. 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजासह कर्जाची परतफेड प्राधान्याने केली पाहिजे. तुमच्याकडे अतिरिक्त रक्कम असल्यास, लवकरात लवकर कर्ज फेडण्यासाठी ईएमआय वाढवावा ( EMI should be increased to repay the loan ). अनपेक्षित परिस्थितीत, कमी किमतीची मालमत्ता विकली जाऊ शकते. कर्ज नसल्यास, दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर आरामात लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

कोणी देत ​​आहे म्हणून कर्ज घेऊ नये. ते तुमचे उत्पन्न आणि कर्ज परतफेडीच्या मर्यादेवर आधारित असावे. ही खबरदारी आवश्यक आहे. गृहकर्जाचा हप्ता तुमच्या आर्थिक क्षमतेच्या 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा. क्रेडिट कार्डचा वापर तुमच्या मर्यादेच्या 12% पेक्षा जास्त नसावा. कार कर्ज पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. वैयक्तिक कर्ज तुमच्या उत्पन्नाच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी असावे. चांगले कर्ज संपत्ती निर्माण करते, परंतु जर जास्त खर्च केले तर ते वाईट कर्जात बदलते. बहुतेक, अतिरिक्त रक्कम गुंतवणुकीसाठी वापरली ( surplus should be used for investment ) पाहिजे, परंतु काही चांगले उत्पन्न मिळविण्याच्या आशेने कर्ज घेत आहेत. यासाठी काही जण वैयक्तिक कर्जही घेत आहेत. एखाद्याने उच्च व्याजाचे कर्ज घेऊन चांगली गुंतवणूक केली, तरी त्याला सकारात्मक परिणाम मिळणार नाहीत.

